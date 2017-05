Elfektettek mindenkit, a finnek kiejtették Amerikát a hoki-vb-n

Kialakultak az elődöntők a Kölnben és Párizsban zajló hoki-világbajnokságon: Kanada az oroszokkal, a finnek pedig a svédekkel játszanak majd a vb-döntőért a hétvégén.

Kanada a németekkel meccselt a négybe jutásért, és az első két harmadban egy-egy gólt vágott a hazai csapatnak, amely az utolsóban szépített, de a nagyarányú győzelem azért elmaradt a kandaiaktól. Elődöntős ellenfelük, Oroszország viszonylag simán, 3-0-ra verte meg a cseheket.

A másik ágon Svájc az első harmad után még 1-1-re állt a svédekkel, akik aztán harmadonként szereztek egy gólt, így a vége 3-1-es győzelem lett.

A finn válogatott az Egyesült Államokkal találkozott, és a mérkőzés első gólját Mikko Rintanen szerezte: a kipattanót előbb az amerikai kapusba, majd a kapuba kotorta be. A második góljukat már szépen kidolgozták, ketten indultak meg az egy ellen, ide-oda járatták a korongot, végül Joonas Kemppainen vágta be a második gólt, és állította be a 2-0-s végeredményt.

Eredmények, negyeddöntő:

Kanada-Németország 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)

Finnország-Egyesült Államok 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

Svédország-Svájc 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)

Oroszország-Csehország 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)

A vb további programja (Köln, LANXESS arena):

szombat:

elődöntő: 15.15, 19.15

vasárnap:

bronzmérkőzés 16.15, döntő 20.45