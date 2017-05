Kanada 0-2-ről fordított, megint vb-döntős

A helyszínen néztük meg, ahogy Kanada lett a 2017-es jégkorong-világbajnokság első döntőse, miután a kölni elődöntőben 4-2-re legyőzte Oroszországot. A kanadaiak úgy lettek sorozatban harmadszor is vb-döntősök, hogy gyakorlatilag egyetlen harmadot korongoztak tudásuk szerint.

Az első harmadban már a 27. másodpercben, de Haan révén jött az első kanadai kapura lövés, aztán az oroszok a harmadik perc környékén szintén megérkeztek a meccsbe. Voltak gyerekes hibák mind a két oldalon, szemmel láthatóan tartott egymástól mind a két csapat, mindketten a biztos védekezésre ügyeltek.

Arról, hogy legyen némi izgalom is, egy orosz emberelőny gondoskodott, volt is belőle két veszélyes lövés, de gól az nem, a némi orosz fölényt mutatott a 11-7-es kapura lövési arány.

Éppen a két csapat elmúlt tíz évének közös története adhat választ arra, miért is volt annyira óvatos mind a két csapat az első húsz percben. 2008-ban, éppen az azóta utolsó kanadai vb-n, Quebecben Oroszország a hosszabbításban nyert 5-4-re. Egy évvel később Svájcban - ezen a vb-n szerepeltünk mi is - megint a döntőben, és megint az oroszok voltak a jobbak. Jött a 2010-es olimpia, és egy 7-3-as kanadai kiütés. Három hónappal később a vb-n az oroszok egy 5-2-vel vágtak vissza. Ez volt az utolsó orosz győzelem. 2015-ben 6-1, 2016-ban 5-3 Kanadának, a legutóbbi tétmeccsük is éppen egy vb-elődöntő volt

A második harmad is egy orosz előnnyel kezdődött, az eddig legnagyobb orosz helyzet maradt ki, aztán elcserélte magát az észak-amerikai csapat, és máris jött az újabb orosz előny. Megint volt két Picard-védés, és a harmad közepére egyértelmű fölénybe került az orosz válogatott, kanadai támadás se nagyon volt, nem hogy lövés. Egy kanadai előny kellett, hogy javítsanak némileg a statisztikájukon, de komolyabb helyzet így is a másik kapu előtt adódott inkább.

7 Galéria: Kanada 0-2-ről fordított Fotó: Odd Andersen / AFP

A komoly helyzetek pedig góllá érettek. A 33. percben ziccerig dolgoztak ki egy helyzetet. Artyom Panarin vette észre, hogy Jevgenyij Kuznyecovra senki nem figyel, aki még pár másodpercet várni is tudott, majd közvetlen közelről beütötte. A 35. percben Guszev pedig úgy is gólt tudott ütni emberelőnyből, hogy el sem találta rendesen a korongot. A harmad végére egyre kilátástalanabb lett a kanadaiak játéka, sokszor csak nyomozták a korongot, és volt olyan helyzet is, amikor három orosz vitte egy kanadaira. 12-12 volt a kapura lövések aránya, de ha pontozni lehet, akkor ezt kettővel az oroszok vitték.

A jégkorongban két gól nem előny. És 17 másodperc kellett a kanadaiaknak, hogy egyet faragjanak ebből, még emberelőnyben voltak, amikor Scheifele nyúlt bele jól egy lövésbe, amely becsapta Vaszilevszkijt. Érezhetően felpörögtek a kanadaiak, több volt a helyzetük, a kapura lövésük is, és egymás után harcolták ki az emberelőnyöket.

Fogyott az idő, de nem jött az egyenlítő gól, a kanadaiak pedig az idő múlásával egyre elkeseredettebben támadtak. És egy ilyen végén, az 55. percben jött az egyenlítés, Nate McKinnon harcolt meg a korongért a kapu előtt és behúzta a kapus mellett. A gól megfogta az oroszokat, és így Kanada két perc alatt megfordította a meccset. Egy védőről visszapattanó korongot O'Reilly kotort be közvetlen közelről. A végső csapás pedig 67 másodperccel a vége előtt Sean Couturier üres kapus gólja volt.

Kanada sorozatban harmadszor vb-döntőzik, ha megnyeri a vb-t ugyanannyi aranya lesz, mint az oroszoknak, vagyis 27.

Világbajnokság, első elődöntő

Kanada-Oroszország 4-2 (0-0, 0-2, 4-0)

Köln, 16 469 néző

Gólszerző: Scheifele (40:17), McKinnon (55:07), O'Reilly (56:58), Coutourier (58:53) ill. Kuznyecov (32:16), Guszev (34:50)

Később, 19:15-től rendezik a másik elődöntőt, amelyen Finnország és Svédország találkozik.