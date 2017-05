A svédek kicsavarták Kanada kezéből az aranyat

Svédország nyerte a 2017-es jégkorong-világbajnokságot, miután a döntőben 1-1-es végeredmény és hosszabbítás után büntetőkkel legyőzte az elmúlt két év legjobbját, Kanadát. A hoki-vb-k történetében 1994 után kellett megint büntetőket lőni az aranyért, és egy elképesztő és kiegyenlített csata után ez most a svédeknek jött ki jobban, tizedszer világbajnokok.

A helyszínen végignézve, izgalmasan, de óvatosan indult a vb-döntő első harmada. Mindkét csapat tanult az elődöntőkből. Kanada nagyon figyelt, hogy ne járjon úgy, mint az oroszok ellen, a svédek pedig nagyon ügyes kombinációkkal próbáltak zavart kelteni. Mind a két kapu előtt volt gólhelyzet, nagy is. De gól nem esett húsz perc játék után. A svédek legnagyobb ziccereiket emberelőnyben dolgozták ki, de egyik csapat sem tudott a másik fölé nőni. Bár gól nem volt, de nagyon magasszintű játék folyt a jégen.

Aztán a második harmad egy kanadai előnnyel kezdődött és a világbajnok lendületben is maradt, öt perc után volt az első igazi játékmegszakítás, de szinte csak a svéd harmadban volt a korong. A félidő felére egyre nyomasztóbb lett a kanadai fölény. De a sors a svédek kezét fogta meg. Pedig Kanada került előnybe Nicklas Bäckström buta szabálytalansága miatt. Az egyik kanadai védő elcsúszva, rosszul tette hátra a korongot, de így is úgy tünt sikerül menteni. Victor Hedman minden mindegy alapon kapura emelte, Pickard előtt két svéd is igyekezett belekapni a korongba, amely végül bekacsázott a kanadai kapus lábai között. Elképesztő potyagól volt, Kanada megint hátrányba került.

A harmadik harmad kanadai előnnyel kezdődött, majd azzal is folytatódott. Véleményes kiállítás volt, de ebből egyenlített a csapatkapitány Ryan O'Reilly. Mitch Marner bombája kijött Henrik Lundqvistről, O'Reilly pedig közelről belőtte úgy, hogy a korong a kapuson átperdülve jutott a kapuba.

Következett a véghajrá, és mi.nd a két csapat erősen visszavett, a lényeg a pontos és biztos védekezés volt. Az utolsó öt percbe pedig úgy fordultunk, hogy inkább a kanadai harmadban volt a korong. Elképesztő izgalmakat hozott az utolsó öt perc, mind a két oldalon volt nagy helyzett, aztán 3:18-cal a vége előtt Svédország kapott emberelőnyt, de 84 másodperccel a vége előtt Kanada visszakapta a lehetőséget. Nem élt vele. Jöhetett a hosszabbítás, 2008 után először dőlt el így a világbajnoki cím sorsa.

Ilyenkor már a szerencsének is döntő szerep jut. Két teljesen egyforma csapat meccsén aztán végképp. Heroikus csata folyt a jágen. A svédek kaptak egy emberelőnyt, bár korábban fordítva is ítélhetett volna a bíró. Kivédekezte Kanada és jött a negyedik húsz perc utolsó negyede. Volt helyzet mind a két oldalon, de gól nem, így aztán világbajnoki döntők történetében 1994 után megint a büntetők döntöttek az aranyérem sorsáról.

Ahogy minden sportágban, úgy a jégkorongban is ez már a szerencsén múlik. És a szerencse ezen az éjszakán Svédországnak kedvezett, megnyerte a szétlövést, ezzel a világbajnoki címet, 2013 után lett megint világbajnok, története 10. aranyérmét nyerte és 1962, valamint 1991 után harmadszor verte világbajnoki döntőben Kanadát. Az észak-amerikai csapatnak nem jött össze a 27. aranyérem, amellyel utolérhette volna az orosz válogatottat (a Szovjetunió jogutódjaként), amely maradt így a legtöbb első hellyel álló csapat.

Oroszország lett a torna bronzérmese, miután 5-3-ra legyőzte Finnországot a 3. helyért vívott meccsen. Nagyon úgy indult, hogy az oroszok vérengzést tartanak és a Kanadától elszenvedett elődöntőbeli vereség minden búját-baját a finneken töltik ki.

A 28. percben már 4-0-ra vezettek úgy, hogy lőttek gólt emberhátrányból, emberelőnyből, 75 másodperc alatt kettőt. A finneknek fogalmuk sem volt, mit lehetne tenni ez ellen, a negyedik gól után kapust is cseréltek. Nem feltétlen emiatt, de megfordult a játék. Az oroszok ahogy szombaton, most is belekényelmesedtek a tekintélyes előnybe. A finnek meg minden mindegy alapon elkezdték lövöldözni a gólokat.

A második harmad legvégén és a harmadik legelején már kettővel közelebb kerültek, majd egy kapushiba után (volt belőle bőven ezen a meccsen) már egy volt csak a különbség. Az oroszok rutinja most elég volt ahhoz, hogy meggyőzővé tegyék a fölényüket, Nyikita Kucserov pedig a saját lepattanó lövésével eldöntötte az érem sorsát. Oroszország a 9. bronzérmét nyerte a vb-k történetében és most negyvenhatodszor állhatott a dobogóra.

A csoportos jégkorong-világbajnokság

Döntő

Kanada-Svédország 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1)

Köln, Lanxess Arena, 17 363 néző.

Gólszerző: O'Reilly (41:48), illetve Hedman (39:39)

3. helyért

Oroszország-Finnország 5-3 (1-0, 3-1, 1-2)