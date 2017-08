Finn kapitánya lesz a magyar hokisoknak

A finn Jarmo Tolvanen lett a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya. A tréner, aki egyéves szerződést írt alá, a jövőben az U20-as válogatottat is irányítja majd.

Tolvanen számára nem ismeretlen a magyar közeg, ugyanis 2009-ben egy évig irányította a fehérvári csapatot, amely történetében először vele jutott be az EBEL rájátszásába. Ezt követően Franciaországban négy évig vezette a Dijon csapatát, ahol az év edzője díjat is megkapta. Kétéves norvégiai kitérőt követően most újra visszatér Magyarországra.

A 61 éves szakember Rich Chernomazt követi a nemzeti csapat kispadján: a kanadai szakembernek májusban a kijevi divízió I/A világbajnokság után nem hosszabbították meg a szerződését, miután a gárda egy győzelemmel és négy vereséggel az ötödik (utolsó előtti), még bennmaradást jelentő helyen fejezte be szereplését.

Magyar közönség előtt a 90 éves a Magyar Jégkorong Szövetség rendezvényen, a Budapest Arénában szeptember 30-án debütál a kispadon, amikor Lengyelországgal játszik a magyar válogatott.