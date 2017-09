A kapitány, aki csak a magyar hokira koncentrál

Jarmo Tolvanent augusztus közepén nevezte ki a szövetség a magyar jégkorong-válogatott élére. A felnőtt, valamint az U20-as kapitány most mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Dr. Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke az MJSZ által rendezett sajtótájékoztatón elöljáróban elmondta, hogy örül a finn szakember kinevezésének, és bízik a szakértelmében. Kifejtette, 12-13 év után ezúttal nem észak-amerikai, hanem skandináv kapitány lesz, és az újfajta szemlélet külön motivációt adhat nemcsak a válogatottnak, de az egész magyar jégkorongsportnak is.

A kapitány kiválasztásáról Egri Gergely sportigazgató beszélt, aki hangsúlyozta, olyan szakembert kerestek, akinek volt kapcsolata a magyar hokival, hiszen nyolc hónappal a hazai rendezésű vb előtt a szakvezetőnek nem egy teljesen új közegbe kell belecseppennie. Fontos volt a tapasztalat, valamint leginkább az, hogy főállású kapitányunk legyen, ami az előző periódusokban nem teljesült. Így Tolvanennek több ideje lesz megtekinteni a hazai bajnokság meccseit, megismerkedni a játékosokkal, edzőkkel.

A kapitány a sajtótájékoztatón elmondta, megtiszteltetésnek tartja a felkérést és a kinevezést. Az U20-as válogatottal már a svédországi Super Challenge Cupon megismerkedett, jó benyomást tett rá a csapat, amely mérkőzésről mérkőzésre javult, tisztán látszanak azok a koncepciók, amelyekre jobban kell majd koncentrálni a jövőben.



A kapitány szeptember 30-ig nevezi meg a stábját, és akkor lesz az első erőpróbája is, amikor is a lengyelekkel játszunk majd felkészülési meccset. A magyar jégkorong 90. születésnapján a kapitány bemutatómeccse előtt a szapporói hősök, azaz a 2008-ban az A csoportba jutó válogatott és a világbajnokokkal teli finn válogatott játszik majd gálameccset. Az eseményre a jegyek már kaphatók.

Ami a válogatott programját illeti, november 6-tól hazánk, február 12-től pedig Lengyelország rendez majd EIHC-tornát, előbbin a japán, lengyel, olasz, utóbbin a házigazda mellett az olasz és a kazah válogatott lesz az ellenfél. 2018. április 22–28. között a Papp László Sportaréna ad otthont a divízió I/A csoportos világbajnokságnak, melyre a belépőket várhatón novembertől lehet majd megvenni, pontos időpontot októberben tudnak majd mondani a szövetség vezetői.

A 61 éves Jarmo Tolvanen valóban nagyon tapasztalt, hiszen 1983 óta dolgozik különböző csapatoknál. Magyarországon 2009 és 2010 között irányította a fehérvári csapatot, amely története során először vele jutott be az osztrák liga rájátszásába. Hazája mellett a német, norvég, svéd, svájci, dán,lengyel és francia élvonalban is dolgozott. Finn utánpótlás-kapitány is volt, három szezonon át az NHL-es Calgary Flames játékosmegfigyelőjeként tevékenykedett. Az elmúlt két esztendőben a norvég Stjernen csapatánál dolgozott.

Szóba került még a Nemzeti Jégcsarnok is, amely egyelőre a tervezés fázisában van, így csak annyi információ van róla, hogy el fog készülni, és 5-6000 fő befogadására lesz alkalmas. A hokisokkal egy időben a korcsolyázók is sajtótájékoztatót tartottak, ezen már konkrétabb tervekről volt szó. Kósa Lajos, a magyar szövetség elnöke elmondta, hogy kormányhatározat született a Nemzeti Korcsolya Központ felépítéséről, amely 2021-re készülhet el, és az egyik legmodernebb létesítmény lesz.

A korcsolyázók következő legfontosabb feladata a szeptember 28. és október 1. között esedékes olimpiai kvalifikációs világkupa-forduló. Váradi Orsolya, a budapesti vk versenyigazgatója közölte, hogy 41 országból 264 sportolót neveztek a viadalra, ami hatalmas szám, tekintve, hogy a 2013-as debreceni világbajnokságra 35 nemzetből 179 korcsolyázó érkezett.

A versenynek otthont adó BOK Csarnokot jövő héten vehetik birtokba a szövetség munkatársai, utána kezdődik a jégfelület kialakítása. Elmondása szerint hamarosan indul a jegyértékesítés is, az érdeklődők 990 és 3500 forintért juthatnak majd belépőhöz.