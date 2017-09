Ebben a mezben gáláznak a szapporói hősök

Szeptember 30-án egész napos programmal ünnepli a magyar jégkorong a 90. születésnapját. Látványos show-elemek, és három izgalmas meccs fogadja majd a Papp László Sportarénába kilátogató szurkolókat. Az egyik legérdekesebb produkció a 2008-as divízió I-es világbajnokság magyar hőseinek jégre lépése lesz. Megtudtuk, hogyan történtek az előkészületek és milyen lesz a szapporói hősök meze.

2008. április 13. és 19-e között írt történelmet a magyar jégkorong-válogatott. Észtország, Litvánia, Japán, Horvátország és végén Ukrajna legyőzésével feljutott az A csoportba. Hetven év után játszhattunk ismét a legjobbakkal.

Akkor, még csak mint a sok ezer szurkolók egyikeként drukkolt Kramer Ádám, akinek komoly szerepe van abban, hogy a gála így, és ebben a formában létrejöjjön. A magát kreatív szakembernek nevező, korábbi amatőr jégkorongozó, de leginkább baseball-játékos fejébe vette, hogy valami különleges dologgal kell ünnepelni a magyar jégkorong 90. születésnapját, amelyből ez a gála és ez a körítés lett.

A válogatott sisakjának emblémáját (amelyet legyártatott és saját kezüleg tette rá a hokisok sisakjaira), valamint a jövő évi budapesti, divízió I/A csoportos világbajnokság logóját is megtervező Kramer és grafikai cége a szövetség segítéségével, egy kivételével az összes 2008-as játékost meggyőzte a tornán való részvételre. Az az egy kivétel sajnos már régóta nincs köztünk. Ocskay Gáborról van szó, aki 2009. március 25-én hunyt el tragikus hirtelenséggel, ahogy Kramer Ádám elmondta, számára is készítenek egy emlékmezt, amely aztán az Aréna mennyezetén fog lógni.

Minden játékos aláírja majd a pályára lépők mezét, amelyet aztán az esemény utáni két hétben elárverezik és jótékony célra fordítják. A szövetség saját költségén hozza Magyarországra az azóta hazájukba visszatért Omar Enafattit és Roger Holéczyt is.

A mez tervezésénél az volt a cél, hogy a magyaros hagyományokat ötvözzék olyan emlékkel, amely fontos szerepet töltött be a magyar jégkorong történetében. Így esett a választás az 1928-as, St. Moriitz-i téli olimpián viselt mezre. A rekonstrukciót nehezítette, hogy nagyon kevés és jó minőségű fotó maradt fent, illetve a korabeli öltözékre, – egy kötött pulóverre hasonlító felső rész – is szeretett volna hasonlítani a mostani mez, amely azért a mai kor elvárásait adja vissza. Abban az időben még nem hordtak a hokisok sisakot, így aztán erre is ki kellett dolgozni egy tervet. A hokibot pedig szintén a kor hagyományait tükrözi, egy faerezetes fóliával vonták be.

A magyar öregfiúk csapatának az ellenfele a világhírű finn Golden Lions lesz. Olyan csapat, amely tele van korábbi világklasszisokkal és az 1995-ös világbajnokokra épül. Elég csak annyi, hogy közülük 12 játékost draftoltak korábban az NHL-be.

A teljes keret összesen 13 Stanley-kupa győzelmet, 11 világbajnoki aranyat, 20 ezüstöt és 6 bronzérmet gyűjtött össze és van még 10 olimpia ezüstérmük és 20 bronzérmük is. A teljesség igénye nélkül néhány nagy név: Ari Sulander, Teppo Numminen, Kari Eloranta, Esa Tikkanen, Jari Kurri, Jere Lehtinen, Janne Ojanen.

Sok olyan játékos van köztük, akiknek a pályáját a most kinevezett és az öregfiúk meccs után a lengyelek ellen a kispadon bemutatkozó Jarmo Tolvanen indított el. A nap gyermekprogramokkal indul majd, nyolc órától gyermek hokitorna lesz, utána déltől a magyar és a lengyel női válogatott játszik majd egymással. 16 órától következik a magyar-finn öregfiúk meccs, majd 19 órától Tolvanen bemutatkozó meccse, a Magyarország-Lengyelország találkozó.

A gálanapra jelenik meg a 90 év, 90 név kiadvány is, amely a magyar jégkorong közel egy évszázados történetét öleli fel. A kilátogató szurkolók licitálhatnak a 23. játékos helyére, aki részt vehet a szapporói hősökkel a bemelegítésen is, ott lehet a csapat mellett, a limitált szériás mezét az összes játékos aláírja majd. Jegyek az eventim rendszerében kaphatók a gálanapról további részletek a magyar szövetség honlapján olvashatók.