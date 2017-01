Luongo és Ovecskin szenzációs rekordja

Négy meccset játszottak kedd hajnalban az NHL-ben de szinte mindegyik történt valami, amit igazán mérföldkőnek lehet nevezni. Talán Alekszandr Ovecskiné a hangzatosabb, hiszen a liga legjobb góllövőjének felajánlott díj névadóját, Maurice Rocket Richardot érte utól a gölütők örökrangsorában, de Roberto Luongo produkciója még ezt is felülmúlja.

Kezdjük is a Floridával és Roberto Luongóval. A Panthers kapusa pályafutása 73. meccsén nem kapott gólt, de ami ennél is nagyszerűbb eredmény, ez volt a 448. győzelme, ezzel az eddig vele holtversenyben álló Terry Sawchuket előzte meg és már egyedül 5. a rangsorban. A shutoutokban maradt a 11. helyen de már csak háromra a kilencedik Ed Belfourtól és Tony Espositótól, Martin Brodeur 125-tel az első. 28 védése volt a meccsen, amellyel maradt a második, 25 912-nél tart a vezető Brodeurnek 28 928 van.

Alekszandr Ovecskin a negyedik gólt ütötte a Montreal elleni meccsen, ez volt az orosz játékos karrierjének 544. gólja, amellyel utolérte Maurice Richardot. Ezzel a 29. helyen áll az örökrangsorban, amely most nagyon sűrű előtte. Ovecskin az elmúlt három szezon mindegyikén 50 gólt, vagy többet szerzett. Most 19-nél tart, vélhetően ennek a duplája meglesz az alapszakasz végére. Ha így lesz a 21. hely környékére jöhet fel, ahol most az Islanders korábbi legendája, Mike Bossy áll 573-mal, mögötte Mats Sundin és Joe Nieuwendyk 564-gyel. Ovecskin eddigi karrierje során 879 meccsen 544 gólt ütött és 999 pontnál jár, így a következő meccsen újabb rekordnak örülhet majd.

Nem csak ő, de a Capitals és annak edzője is ünnepelt. A csapat sorozatban hatodszor nyertt, az edző, Barry Trotz pedig 1400. alapszakaszmeccsén állt a kispad mögött. Ezzel Pat Quinn-t érte utol a nyolcadik helyen és szerezte meg a 684. győzelmét, amellyel szintén Quinn-t fogta be a hatodik helyen. Trotz következő meccsén Ron Wilsont fogja utolértni.

A Winnipeg kapusa, Conmnor Hellebuyck 28 védéssel idei harmadik shutoutját hozta, a Jets a szombaton megsérült Patrik Laine nélkül lépett jégre. A 12. NHL-szezonját taposó Jiri Hudler augusztus 24-én szerződött Floridából Dallasba, és a 16. meccsén az első dallasi gólját is megszerezte. Az ellenfél Los Angelesben pedig Anze Kopitar a 800. meccsét játszotta. Két Shore, Nick és Devon is gólt ütött a meccsen, de ők nem testvérek. A Los Angeles-i amerikai, míg a dallasi kanadai játékos.

New Jersey Devils-Florida Panthers 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)

Gól: Reilly Smith (8), Jussi Jokinen (4), Vincent Trocheck (12).

Montreal Canadiens-Washington Capitals 1-4 (0-1, 0-0, 1-3)

Gól: Tomas Plekanec (4) – Nicklas Bäckstrom (10), Jevegnyij Kuznyecov (5), Brett Connolly (5), Alekszandr Ovecskin (19),

Winnipeg Jets-Calgary Flames 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

Gól: Dustin Byfuglien (6), Blake Wheeler (12).

Los Angeles Kings-Dallas Stars 4-6 (0-1, 1-2, 3-3)

Gól: Nick Shore (4), Dustin Brown (5), Anze Kopitar (4), Drew Doughty (7) – Brett Ritchie (8), Tyler Seguin (15), Jamie Oleksiak (5), Devin Shore (7), Jiri Hudler (1), Patrick Sharp (2).