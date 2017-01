Alekszandr Ovecskin túl az 1000. ponton

Alekszandr Ovecskin újabb mérföldkőhöz érkezett az NHL-ben, miután megszerezte 1000. és 1001. pontját. A Washington Capitals orosz sztárja a címvédő Pittsburgh elleni 5-2-es győzelem során az első és a második gólt ütötte. Ovecskin 880 meccsen 546-szor talált a hálóba, emellett 455 gólpassza volt. A 31 éves játékos az NHL történetében a 84., aki elérte az 1000 pontot. Ovecskin az első harmad 35. másodpercében szerezte az első gólját.

Csak Brett Hull az, aki ezer pontot elérve több gólt ütött, mint Ovecskin, de ő is csak 15-tel.

Alex Ovechkin scored 35 seconds into Wednesday's win to record his 1,000th career point. pic.twitter.com/XfkXdp8Bfc