Kézzel megállította, majd a levegőből bevágta

A Minnesota Wild 4-3-ra nyert a New Jersey elleni meccsen, az NHL legutóbbi játéknapján. A gólok sorát az első harmadban a védő Jared Spurgeon nyitotta, szépségdíjas góllal. A csapattárs, Mikko Koivu lövése kipattan a New Jersey kapusáról, éppen Spurgeon elé, aki bal kezével megállította a korongot a levegőben, majd jobbal, egy golfütéssel vágta be.

Volt még egy igazán közönségszórakoztató meccs a Madison Square Gardenben. A New York Rangers és a Dallas meccsén az első két harmad a vendégekről szólt. A Stars 40 percnyi játék után 7-3-ra vezetett, az utolsó szakaszban azonban a Rangers óriási sebességre kapcsolt, 25-ször lőtt kapura, s hármat ledolgozott négygólos hátrányából, egyenlítenie azonban nem sikerült.

A vendégeknél Jamie Benn és Patrick Eaves, a hazaiaknál Mats Zuccafrello és Pavel Bucsnevics szerzett 3-3 pontot.

Anaheimben a Ducks hosszabbítás után győzött a vendég Tampa Bay ellen, ezzel idei hetedik meccsén ötödik győzelmét szerezte meg. A tavalyi játékosbörze első választottja, a torontói Auston Matthews már a 22. idei gólját lőtte a Buffalónak, amellyel nyert is a Toronto. Ezzel öttel lemaradva az első Sidney Crosby mögött a harmadik a góllövők rangsorában. A New York Islanders kirúgta edzőjét. Nem is csoda, a tavalyi playoffos a leggyengébben áll a keleti konferenciában.