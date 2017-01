Tizenhárom és fél perc alatt ütött négy gólt

A harmadik harmadik harmadik percéig volt szoros a Colorado-San Jose meccs az NHL alapszakaszának kedd hajnali játéknapján. Aztán jött Patrick Marleau, aki 1997 óta csak a San Jose hokisa volt, és 13 és fél perc alatt négy gólt vágott, közte egy klasszikus mesterhármast. Négyszer korábban még sosem volt eredményes. Szegény Spencer Martin, a Colorado kapusa egy életre megemlegeti ezt a meccset, a 21 éves kapus élete második meccsén védett.

Marleau amúgy pályafutása 1500. meccséhez közelít, ő az NHL történetének 12. játékosa, aki egy harmad alatt négyszer tud eredményes lenni. Legutóbb ez még 1997. január 26-án a legendás Mario Lemieux-nek sikerült. 16 szezon alatt ez volt 497. gólja. A San Jose ezzel amúgy sorozatban ötödször nyert.

A Washington pedig 14 meccse mindig szerez pontot, pedig Jordan Staal góljával még a Carolina vezetett a Verizon Centerben, aztán kapott egy hatost. Dmitrij Orlov két gólt ütött, három év után először. A Washington sorozata december 29-én kezdődött, amikor szétlövéssel kapott ki a New Jerseytől, de így is szerzett egy pontot. Azóta a mérlege: 12 - 0 -2. Ráadásul az utolsó nyolc meccse mindegyikén legalább négy gólt ütött. Kétszer hetet és most másodszor hatot, igazán lenyűgöző mérleg.

Anze Kopitar utolérte Rob Blake-et, 805 meccsével a franchise ötödik legtöbb meccsét játszott hokisa. A Rangers-edző Alain Vignault az 1100. meccsén dirigált, a 18. edző, aki elérte ezt az álomhatárt. A már 20 gólos, karriercsúcsnál járó Nazem Kadri két góljával simázta le a Toronto a Calgaryt. A Flroidában szereplő Keith Yandle, aki egykor az Arizona védője volt, éppen korábbi csapata ellen játszotta sorozatban 600. meccsét.

Washington Capitals-Carolina Hurricanes 6-1 (2-1, 2-0, 2-0)

Gól: Dmitrij Orlov (3), Justin Williams (17), Dmitrij Orlov (4), Jevgenyij Kuznyecov (7), T.J. Oshie (18), Lars Eller (7) – Jordan Staal (10)

New York Rangers-Los Angeles Kings 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Gól: Brandon Pirri (8), Matt Puempel (6), Mats Zuccarello (9) – Jordan Nolan (3), Kyle Clifford (4)

Toronto Maple Leafs-Calgary Flames 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Gól: Mitchell Marner (11), Nazem Kadri (19), Zach Hyman (7), Nazem Kadri (20).

Winnipeg Jets-Anaheim Ducks 2-3 (1-2, 0-0, 1-1)

Gól: Andrew Copp (6), Nikolaj Ehlers (17) – Logan Shaw (2), Rickard Rakell (20), Ryan Getzlaf (7)

Arizona Coyotes-Florida Panthers 3-2 (0-1, 2-1 ,0-0)

Gól: Christian Fischer (2), Ryan White (3), Tobias Rieder (10) – Vincent Trocheck (18), Michael Sgarbossa (2)

Colorado Avalanche-San Jose Sharks 2-5 (0-1, 1-0, 1-4)

Gól: Jarome Iginla (6), Andreas Martinsen (2) – Brent Burns (20), Patrick Marleau (13), Patrick Marleau (14), Patrick Marleau (15), Patrick Marleau (16).