A Minnesota franchise-rekordot döntött

Nagyszerű sorozatokat gyárt ebben a szezonban a Minnesota Wild. A nyugati konferenciát 71 ponttal vezető csapatnak már volt egy 12 meccses veretlenségi sorozata, most pedig klubrekordot állított fel azzal, hogy az utolsó 14 idegenbeli meccsének mindegyikén szerzett pontot (12-0-2).

Ennyi pontja 49 meccsen még sosem sosem volt, a korábbi rekord az 58 meccs volt, úgy hogy ez is rekord. Darcy Kuemper 41 védéssel járult hozzá az Edmontonban elért sikerhez, Mikael Granlund pedig már 10 meccse pontszerző. Két mesterhármas is született az All Star gála utáni első játéknapon. A monrteali Max Pacioretty és a négy pontot elérő, carolinai Sebastian Aho is triplázott. Paciorettynek a hatodik, Ahonak az első mesterhármasa volt.

Ki lehettek éhezve a játékosok, hiszen a játéknap 14 meccsén összesen 98 gól esett, ami 7,0-s átlagnak felel meg. A három leggólgazdagabb meccs egyikén, Dallasban a Stars az első harmadban ütött öt góllal sokkolta a Torontót, az 1993/93-es idény óta nem volt ilyen eredményes a nyitó harmadban. A Columbus Seth Jones két góljával már 6-0-ra is vezetett a Madison Square Gardenben a NY Rangers ellen, aztán 16 perc alatt ütött négy gólt a hazai csapat, de ez kevés volt. Az Ottawa hiába vezetett 4-2-re, végül 6-5-re kikapott a Floridától.

Hiába lőtt gólt Alekszander Ovecskin, nyert a sorozatban hetedik meccsén pontot szerző NY Islanders. Az orosz csatár amúgy az 549. gólját lőtte, amellyel az örökrangsor 27. helyére jött fel. Corey Perry az Anaheim történetének a harmadik játékosa, aki 700. pontját szerezte meg. Joe Pavelski a San Jose mindhárom góljában benne volt, a Sharks utolsó nyolc meccséből a hetediket nyerte meg. A New York Rangers hosszabbított edzőjével, Alai Vigneault-val. A Detroit nem tudott nyerni, továbbra is az utolsó a keleti konferenciában, 1990 óta először maradhat le a playoffról.

Arizona Coyotes-Los Angeles Kings 2-3

New York Rangers-Columbus Blue Jackets 4-6

New York Islanders-Washington Capitals 3-2

Pittsburgh Penguins-Nashville Predators 4-2

Carolina Hurricanes-Philadelphia Flyers 5-1

Detroit Red Wings-New Jersey Devils 3-4

Tampa Bay Lightning-Boston Bruins 3-4

Florida Panthers-Ottawa Senators 6-5

Montréal Canadiens-Buffalo Sabres 5-2

St. Louis Blues-Winnipeg Jets 3-5

Dallas Stars-Toronto Maple Leafs 6-3

Edmonton Oilers-Minnesota Wild 2-5

Anaheim Ducks-Colorado Avalanche 5-1

San Jose Sharks-Chicago Blackhawks 3-1