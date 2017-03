Iginla és Vanek neve dobta fel az NHL kereskedést

Szerda este kilenckor zárult be az NHL téli átigazolási piaca. A csapatok a jelenlegi keretükön most már május 25-ig nem változtathatnak. Az utolsó pillanatban néhány ismertebb név miatt még izgalmas is lett az idei téli trade. Elsősorban Jarome Iginla miatt. A 39 éves játékos végül Los Angelseben landolt.

A másik Thomas Vanek, aki Jaromir Jágr csapattársa lett a Floridánál. A 39 éves Mark Streitnek egy nap alatt két csapata is volt. Előbb a 32 éves finn, Valtteri Filppula helyére ment a Philadelphiából a Tampába, amely draftjogokért cserébe azonnal eltradelte a Pittsburgh-be. Egy másik finn, Lauri Korpikoski pedig Dallasból Columbusba szerződött.

Február utolsó hetében indult be igazán a piac. Számos trade történt, amit alaposan itt lehet nyomon követni. Mi most a legfontosabbakat emeljük ki. Az elmúlt 15 évben már a hatodik klubjánál tart a 35 éves védő, Ron Hainsey, aki a Carolinatól érkezett Pittsburgh-be. A Dallas az idén 37 pontot termeló Patrick Eavest adta az Anaheimnek, a Detroit pedig az idén pont nélküli szlovák Tomás Jurcót a Chicagónak, mind a ketten draftjogért igazoltak át.

Érdekes kapuscsere a Tampa és a Los Angels között. Ben Bishop költözött Kaliforniába, Peter Budaj pedig Floridába. Martin Hanzal és Ryan White már a Minnesota hokisa, az Arizona is draftjogokat kapott. Egy kiváló védőt szerzett meg a Washington, Kevin Shattenkirk a St. Louisból szerződött át. Alexander Burrows 12 szezon után hagyja ott a Vancouvert az Ottawa kedvéért.

További fontosabb trade-ek