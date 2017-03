Malkin két góllal ünnepelte 700. meccsét

Főleg a második és a harmadik harmadban nyújtott teljesítményével a Pittsburgh végül simán győzte le a Tampát az NHL szombat hajnali meccsén. A legjobb teljesítményt az éppen 700. meccsét nyújtó Jevgenyij Malkin nyújtotta, aki kétszer is bevette a Los Angelesből szerződtetett Peter Budaj kapuját. Gólt ütött a Pittsburgh-ben bemutatkozó Mark Streit is.

Sidney Crosby is hozzátette a magáét, két gólpasszt osztott ki és ezzel már 69 pontja van, de ez még mindig hárommal kevesebb, mint az első Connor McDavidé. Csúcsot döntött a Penguin kapusa, Matt Murray is, aki 27 védésével a 24. győzelmét szerezte meg és ez újonc kapustól 1975 óta a legjobb eredmény, akkor Gary Inness járt hasonló eredménynél.

A Carolina 0-2-ről nyert az Arizona ellen, a hazaiak 40 éves játékosa, Shane Doan a szezonban az első hárompontos meccsét játszotta. A Winnipeg kapusa, Connor Hellevuyck 29 védéssel hozta a szezonban negyedik shutoutját. Bryan Little pedig két gólt ütött, közte a győztest is. Csak 74 másodperccel a vége előtt tudott egyenlíteni a Chicago a New York Islanders ellen, majd szétlövésben nyerni tudott. Artyom Panarin szerezte az egyenlítő gólt, majd a szétlövésben is betalált. Panarinnak február 10-e óta az első gólja volt, a szétlövést eldöntő Jonathan Toews is a 700. meccsét játszotta. Az Anaheimben Rickard Rakell tudott duplázni.

Pittsburgh Penguins–Tampa Bay Lightning 5–2 (0-0, 2-1, 3-1)

Gól: Evgeni Malkin (27), Evgeni Malkin (28), Mark Streit (6), Justin Schultz (10), Tom Kuhnhackl (4) – Adam Erne (1), Nikita Kucherov (28).

Carolina Hurricanes–Arizona Coyotes 2–4 (1-2, 1-0, 0-2)

Gól: Lee Stempniak (12), Jordan Staal (13), Jordan Martinook (11), Shane Doan (6) – Christian Dvorak (11), Alex Goligoski (4).

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 3–0 (1-0, 0-0, 2-0)

Gól: Blake Wheeler (18), Bryan Little (18), Blake Wheeler (19).

Chicago Blackhawks–New York Islanders 2–1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0)

Gól: Artemi Panarin (20), Jonathan Toews (so) – Brock Nelson (14)

Calgary Flames–Detroit Red Wings 3–2 (2-1, 0-0, 0-1, 1-0)

Gól: Kris Versteeg (11), Matthew Tkachuk (12), Mikael Backlund (20) – Darren Helm (7), Tomas Tatar (15).

Anaheim Ducks–Toronto Maple Leafs 5–2 (1-1, 2-1, 2-0)

Gól: Rickard Rakell (25), Jakob Silfverberg (18), Rickard Rakell (26), Sami Vatanen (3), Patrick Eaves (22) – Zach Hyman (9), Nazem Kadri (26).