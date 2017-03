A legbizarabb védés bűvésztrükkel is felér: eltűnt a korong

Martin Jones maga sem tudta, hogy mi történt azzal a koronggal, amit a Minnesota Wild játékosa, Chris Stewart küldött kapura az első harmad 13. percében. A bíróknak is videózni kellett, hogy akkor most bent volt, vagy sem, pedig a korong nem volt sehol.

A Minnesota már 1-0-ra vezetett a San Jose ellen, amikor Stewart eleresztette a lövést, elsőre gólt is adtak. Ahogy a kommentátorok, úgy a bírók, sőt maguk a játékosok is azt hitték, a korong befért a felső léc alá. Aztán zavartan keresgették a korongot, míg végül a lassítás is megmutatta, hogy a pakk nem a léc, hanem Jones mezének gallérja alá került.

Aztán az is látszott, hogy a ruhában elakadt koronggal Jones nem hátrált be a kapuba, így maradt az 1-0. Igaz, később már semmi nem menthette meg a San Jose Sharks-t, 3-1-re kikapott.

Eredmények: