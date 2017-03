A Toronto történelmi tette

A Toronto 4-2-re győzte le a Bostont az NHL legutóbbi játéknapján úgy, hogy az utolsó másfél percben, 22 másodperc alatt kétszer az üres kapuba ütötték a gólt. A Maple Leafs mind négy szezonbeli meccsén verte a Bruins, legutóbb az 1924-25-ös szezonban hatszor sikerült. A Toronto továbbra is nagy harcban a keleti wild card helyért. Ebben most ő áll a legjobban (81 pont), a New York Islandersszel (78) és a Tampa Bay-jel (77) szemben.

A Bostonban Brad Marchand ünnepelt, karrierje során először érte el a 80 pontot, sőt ő a Bruins első hokisa Marc Savard nyolc évvel ezelőtt 88 pontos produkciója óta, aki elérte ezt az álomhatárt.

De ezzel együtt sem ő, hanem továbbra Connor McDavid áll a pontragsor élén. A húszéves edmontoni két gólpasszt adott a Los Angeles elleni meccsen és 82 pontjával vezet. Az Oilers kapusa, Cam Talbot egymás után a második meccsén nem kapott gólt, szezonban ez volt már a hetedik. Az Edmontonban legutóbb ennyi kapott gól nélküli meccse Tommy Salónak volt az 2001-02-es szezonban. A Dallas kapusa, Kari Lehtonen volt a játéknap másik shutoutosa, a finnek a 36. ilyen meccse volt pályafutása során.

Keletről a két százpontos, a Washington és a Columbus, nyugatról pedig a Chicago már biztosan playoffos. Az alapszakasz utolsó 10-11 meccse következik, most fog beleadni minden csapat apait-anyait. A Buffalo otthonában győzte le a Detroitot, bár matematikai esélye még van, de szinte biztosan, hogy 1990 óta először fog lemaradni a playoffról. A Buffalóban az 52. meccsén 50. pontját szerző Jack Eichel szerzett vezetést, Matt Moulson a győztes gólt.

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

Gól: Morgan Rielly (6), Tyler Bozak (17), William Nylander (19). Nazem Kadri (29) – David Backes (16), Dominic Moore (11).

Detroit Red Wings-Buffalo Sabres 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

Gól: Tomas Tatar (21) – Jack Eichel (21), Matt Moulson (14).

Nashville Predatos-Arizona Coyotes 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)

Gól: Viktor Arvidsson (27), Ryan Ellis (13), Ryan Ellis (14) – Oliver Ekman-Larsson (11).

Dallas Stars-San Jose Sharks 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Gól: Curtis McKenzie (5).

Edmonton Oilers-Los Angeles Kings 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)

Gól: Patrick Maroon (25), Milan Lucic (17).