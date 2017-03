Beindult a New York Islanders

Nagy hajrát nyitott a New York Islanders a rájátszásért. Legyőzte idegenben a Ragerst, aztán szétlövésben a bajnok Pittsburgh-öt, amely két meccset veszített el egymás után büntetőkkel. Az Islanders próbálkozásának meg is lett az eredménye, már a Boston elé ért. Mind a két csapatnak 82 pontja van, de az Islanders eggyel kevesebb meccset játszott. És akkor ott van még a Tampa Bay is, amely a már biztosan kieső Detroitot intézte el hasonló módon. Érdekesség, az Islanders az egyetlen a most továbbjutásra állók közül, amelynek negatív a gólkülönbsége.

Maradjunk egy picit még a New York-i csapatnál. A cséká, John Tavares két gólpasszt adott, ezzel 301-nél tart. Ő az első a 2009-es draftosok közül, aki elérte ezt a határt. A Tampában Nyikota Kucserov sorozatban a negyedik meccsén szerzett multipontot (gól és gólpassz), 40. góljával a második Sidney Crosby mögött, aki pedig a 42. gólját ütötte.

Az Anaheim sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg, ezzel pontszámban utolérte a Pacific-első San Joset. A Dallasban Tyler Seguin az 500., a Pittsburgh-ben Nick Bonino a 400. meccsét játszotta.

Pittsburgh Penguins-New York Islanders 3-4 (0-0, 2-3, 1-0, 0-1)

Gól: Cameron Gaunce (1), Sidney Crosby (42), Matt Cullen (11) – Brock Nelson (17), Anders Lee (28), Casey Cizikas (8), John Tavares (so)

Detroit Red Wings-Tampa Bay Lightning 1-2 (0-0, 1-0, 0-1, 0-1)

Gól: Henrik Zetterberg (16) – Ondrej Palat (15), Nyikita Kucserov (38)

Dallas Stars-San Jose Sharks 6-1 (1-0, 3-1, 2-0)

Gól: Adam Cracknell (8), Brett Ritchie (14), Jamie Benn (25), Adam Cracknell (9), Adam Cracknell (10), John Klingberg (12) – Joe Thornton (7).

Anaheim Ducks-Winnipeg Jets 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Gól: Corey Perry (15), Andrew Cogliano (15), Jakob Silfverberg (21) – Josh Morrissey (6)