Getzlaf szétasszisztolta a Rangerst

Az Anaheim 6-3-ra intézte el a New York Rangerst, a meccs húse Ryan Getzlaf, aki most az előkészítésben jeleskedett és szezoncsúcsot jelentő négy gólpasszt adott. A Ducks most már hét meccse pontszerző (6-0-1). Getzlaf 14 gólnél 52 gólpassznál jár, így most már hetedik szezonjában éri el az 50 pontos gólpassz határt, amely már három éve franchise rekord, Paul Kariyanak és Teemu Selännenek 4-4 van.

A Dallas és a Detroit is hosszabbítás után nyert. A New Jersey védője, Andy Greene a 700. meccsét játszotta. Keleten továbbra is a Washington, a Columbus és a Pittsburgh a biztos továbbjutó, a nyolcadik most éppen a két pont előnnyel bemasírozó Boston. Nyugaton a Chicago és a Minnesota neve melett szerepel a továbbjutást jelentő kereszt, a Calgary és a St. Louis áll Wild Card helyen, a Los Angelesnek kilenc pont a hátránya.

A tavalyi szezonban megtörtén az a csúfság, hogy egyetlen egy kanadai csapat sem jutott a rájátszásba. Jelenleg keletről mind a három (Montreal, Ottawa, Toronto), nyugatról pedig az Edmonton is Calgary áll továbbjutásra, a Winnipegnek erre már csak matematikai esélyes van, a Vancouvernek meg annyi sem.

Detroit Red Wings-Minnesota Wild 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0)

Gól: Mike Green (12), Tomas Tatar (22), Andreas Athanasiou (17) – Eric Staal (26), Nate Prosser (1).

New Jersey Devils-Dallas Stars 1-2 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1)

Gól: Blake Coleman (1) – Ales Hemsky (4), Tyler Seguin (25).

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers 2-6 (1-0, 0-1, 1-4)

Gól: Matt Cullen (12), Patric Hornqvist (19) – Jordan Weal (5), Valtteri Filppula (9), Dale Weise (5), Jakub Voracek (19), Radko Gudas (5), Shayne Gostisbehere (7).

Winnipeg Jets-Vancouver Canucks 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)

Gól: Mathieu Perreault (11), Adam Lowry (14) – Alexander Edler (5).

Anaheim Ducks-New York Rangers 6-3 (2-2, 1-1, 3-0)

Gól: Patrick Eaves (26), Ryan Kesler (21), Josh Manson (5), Andrew Cogliano (16), Patrick Eaves (27), Nick Ritchie (13) – Rick Nash (22), Derek Stepan (15), Brady Skjei (5).