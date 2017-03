Aljas módon csapott az ütővel az arcba

Kemény sport a jégkorong, de éppen a keménysége miatt száműzi a durva dolgokat, amik azért bele-belecsúsznak a meccsekbe. Amit Tom Wilson művelt a Minnesota-Washington NHL-meccsen az nem durva volt, hanem kifejezetten aljas.

A meccs első harmadában, 1-0-s vezetésnél történt az eset és az alábbi videó utolsó lassításában lehet jól kivenni a két játékos mozgását. Wilson arra figyel, hogy az ellenfél legjobb játékosa, Zach Parise merre korcsolyázik, majd amikor ütőtávolságba ért, aljas módon, az ütőjével arcon csapta.

Ezzel Parise-t ki is iktatta, mindössze 4:01-es jégidővel fejezte be. Wilson pedig kettő plusz kettő perces kiállítással megúszta, de egészen biztos, hogy nem marad ennyiben az úgy, és több meccses eltiltás vár majd a washingtonira, aki elég frusztráltan játszotta végig a találkozót. Még az első harmadban Chris Stewarttal bunyózott össze (ebben benne volt az is, hogy Parise-t akarták megbosszulni).

A meccsen az orosz zseni, Alekszander Ovecskin mesterhármast ütött. A Washington és a Minnesota is ott van már az NHL rájátszásában.