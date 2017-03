Negyedszázada nem történt ilyen a világ második legjobb csapatával

Egy páratlan sorozat ért véget az NHL-ben szerda hajnalban. A Detroit 4-1-re kikapott a playoffra hajtó Carolina otthonában, ezzel most már matematikailag is eldőlt, a Red Wings nem lehet ott a rájátszásban. Ebben pedig az a szenzáció, hogy 25 év után ez először esett meg ilyen Hockeytownban. Voltak más csodák is.

Ahogy előbb-utóbb minden franchise-t, minden idők második legsikeresebbjét is elérte a végzet. A 24-szer bajnok (csak a Montrealnak van több 34-gyel) nagy sorozata 1991-ben kezdődött. 1997-ben jött egy Stanley Kupa-győzelem, majd rá egy évre még egy. Azóta még két bajnoki címet nyert, egyszer a döntőig jutott el.

A Detroit az elmúlt évek során fokozatosan csúszott vissza, a fiatalítás sem úgy sikerült, ahogy tervezték, végül most jött a bukás. A Red Wings jelenleg kilencedik a főcsoportjában és az egész ligát tekintve a 25. helyen áll. Ez még lehet jobb is, hiszen hat meccse van hátra, de a lényeg már biztosan nem jön össze.

A játéknap másik nagy ugrója az Edmonton, amely a nyolcvanas évek sikercsapata volt, hiszen 1984 és 1990 között ötször nyert Stanleyt. Aztán 2006-ban még eljutott a döntőbe, de ott kikapott a Carolinától. Aztán tíz gyötrelmes szezon következett, szinte kivétel nélkül az utolsó helyen végezve. Ők éppen a fiatalításnak köszönhetik azt a sikert, hogy a Los Angeles legyőzésével bejutottak a playoffba.

2010-ben Taylor Hall, 2011-ben Ryan Nugent-Hopkins, 2012-ben Nail Jakupov, 2015-ben pedig Connor McDavid volt az Oilers első helyen kiválasztott újonca. Fokozatosan építették fel a csapatot, amely idén érte el az utóbbi évek legkomolyabb eredményét, éppen McDavid vezérletével. A második szezonjában szereplő fiatal 76 meccsen 96 pontot (27+62) gyűjtött. Vezeti a pontlistát és a gólpasszlistát is. a góllövő listán csak a 29.

A keddi játéknapon amúgy az Edmonton mellett a New York Rangers, a San Jose és az Anaheum is továbbjutott. Keleten a Boston a vonal fölött tartotta magát azzal, hogy 4-1-re legyőzte a Nashville-t, amelytől a rivális New York Islanders tegnap 3-1-re kikapott. Keleten még négy, nyugaton még három hely kiadó, így izgalmas másfél hét vár ránk. Az alapszakasz április 9-én zárul.

A Washington Capitals hosszabbítás után 5–4-re nyert a Minnesota otthonában, Alekszandr Ovecskin mesterhármast ütött. Érdekesség, hogy mindhárom gólját emberelőnyben ütötte – erre 1988 óta nem volt képes Capitals-játékos.

Columbus Blue Jackets-Buffalo Sabres 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)

Gól: Kyle Quincey (5), Cam Atkinson (34), Brandon Saad (22) – Evan Rodrigues (4).

Carolina Hurricanes-Detroit Red Wings 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

Gól: Lee Stempniak (15), Joakim Nordstrom (6), Jordan Staal (16), Elias Lindholm (11) – Tomas Nosek (1).

Boston Bruins-Nashville Predators 4-1 (2-0, 0-0, 2-1)

Gól: Patrice Bergeron (18), David Krejci (22), Noel Acciari (1), David Backes (17) – Craig Smith (10).

Philadelphia Flyers-Ottawa Senators 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0)

Gól: Brayden Schenn (23), Jordan Weal (6), Jordan Weal (so) – Erik Karlsson (15), Kyle Turris (26).

New Jersey Devils-Winnipeg Jets 3-4 (2-1, 1-1, 0-1, 0-1)

Gól: Beau Bennett (6), Taylor Hall (19), Stefan Noesen (7) – Nikolaj Ehlers (23), Blake Wheeler (23), Joel Armia (9), Patrik Laine (so).

Montreal Canadiens-Dallas Stars 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

Gól: Max Pacioretty (34), Brendan Gallagher (9), Artturi Lehkonen (14), Alekszander Radulov (16) – Curtis McKenzie (6).

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)

Gól: Auston Matthews (35), Leo Komarov (13), Zach Hyman (10) – Reilly Smith (14), Jaromir Jagr (15).

Minnesota Wild-Washington Capitals 4-5 (0-1, 2-2, 2-1, 0-1)

Gól: Jason Pominville (12), Martin Hanzal (18), Jared Spurgeon (9), Eric Staal (27) – T.J. Oshie (31), Alekszandr Ovecskin (31), Alekszandr Ovecskin (32), Alekszandr Ovecskin (33). T.J. Oshie (32).

Edmonton Oilers-Los Angeles Kings 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)

Gól: Connor McDavid (27), Eric Gryba (2) – Jarome Iginla (12).

Vancouver Canucks-Anaheim Ducks 1-4 (0-3, 0-1, 1-0)

Gól: Brock Boeser (2) – Corey Perry (16), Patrick Eaves (28), Nick Ritchie (14), Brandon Montour (2).

San Jose Sharks-New York Rangers 5-4 (2-1, 1-1, 1-2, 1-0)

Gól: Jannik Hansen (7), Melker Karlsson (10), Chris Tierney (8), Chris Tierney (9), Brent Burns (28) – J.T. Miller (21), Derek Stepan (16), Jesper Fast (6), J.T. Miller (22).