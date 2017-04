Éppen csak beöltözött, aztán gólnélkülire hozta a meccset

Szombaton a Calgary és a New York Rangers jutott a playoffba, vasárnap hajnalban ez senkinek sem sikerült, de óriási lépést tett felé a Boston és már csak egyetlen pontra került tőle a Nashville. A Bruins a Flordát győzte le simán, amelynek védője, Keith Yandle egymás után a 629. meccsét játszotta, ezzel az NHL örökranglistájának a 8. helyére lépett fel. Jaromi Jágr pályafutása 766. gólját ütötte, amellyel már csak 37-re van Gordie Howe-tól, 1911 pontja van, de szinte biztos, hogy nem fogja utolérni az első, 2857-tel álló Wayne Gretzkyt.

Három olyan kapus volt, aki nem kapott gólt. A nashville-i Pekka Rinne 43-adszor nem kapott gólt, Colin Wilson az 500. meccsét játszotta, a Predsnek már csak egyet kellene behúznia a hátralévő négy meccséből a továbbjutáshoz. A Dallasban Kari Lehtonen 25 védéssel, a Philadelphiában Anthony Stolarz 26 védéssel shutoutólt.

Stolarz esete érdekes, mindössze öt perccel a kezdés előtt futott be Wells Fargóból, mert a cserekapus Steve Mason megsérült. Aztán Michael Neuvirth az első harmadban lett rosszul, hordágyon kellett a jégről letolni. Az éppen csak beöltözködő Stolarz állt a kapuba, aki aztán lehúzta a rolót. Az újoncnak ez volt csak az ötödik meccse az NHL-ben, a második győzelme és élete első shutoutja.

A napokban emlegettük fel az Edmonton és a Toronto fiataljait, akik vasárnap hajnalban is főszerepet játszottak. Az Oilersben Connor McDavid 1+2-vel, Leon Draisaitl 1+1-gyel zárt. A két fiatalember már 10 meccse pontszerző és ilyen sikersorozat történt a franchise történetében az elmúlt 19 évben. McDavid 94 pontnál jár, már héttel előzi a második, chicagói Patrick Kane-t. A kapus Cam Talbot a 40. győzelmét érte el a szezonban, erre pedig 1988 óta nem volt példa, akkor Grant Fuhrnak sikerült hasonló. Az Edmonton azzal is franchise-rekordot állított be, hogy sorozatban 8. hazai meccsét nyerte meg. Korábban ez 1985-ben és 1986-ban sikerült.

Nagy reményekkel várja fiatal tehetségeivel a playoffot a Toronto is. A 2016-os 1/1-es, Auston Matthews győztes góljával a Detroitot verték. Matthews a 38. gólját és a nyolcadik győztest ütötte, amellyel franchise-rekordot állított be. Amerikai születésű újonc pedig 1982 óta nem volt ilyen eredményes a Maple Leafsben, akkor ez Neal Brotennek sikerült. Sőt egy másik rekordot is beállított: 66 pontja van, ugyanannyi újoncként, mint 1983-ban Peter Ihnacaknak. És még nincs vége az alapszakasznak.

Boston Bruins-Florida Panther 5-2 (1-0, 2-2, 2-0)

Gól: Noel Acciari (2), Patrice Bergeron (19), David Krejci (23), Brad Marchand (39), Patrice Bergeron (20) – Thomas Vanek (17), Jaromir Jagr (16).

Nashville Predators-Minnesota Wild 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Gól: Filip Forsberg (31), Kevin Fiala (10), P.K. Subban (10).

Carolina Hurricanes-Dallas Stars 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

Gól: Jason Spezza (13), John Klingberg (13), Devin Shore (12).

Tampa Bay Lightning-Montreal Canadiens 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1)

Gól: Yanni Gourde (4) – Phillip Danault (13), Alekszander Radulov (17)

Philadelphia Flyers-New Jersey Devils 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)

Gól: Brayden Schenn (24), Colin McDonald (1), Jordan Weal (8).

Winnipeg Jets-Ottawa Senators 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)

Gól: Blake Wheeler (25), Adam Lowry (15), Mathieu Perreault (12), Nikolaj Ehlers (24) – Mike Hoffman (24), Mike Hoffman (25).

Detroit Red Wings-Toronto Maple Leafs 4-5 (1-0, 1-3, 2-2)

Gól: Gustav Nyquist (11), Nick Jensen (4), Niklas Kronwall (2), Mike Green (14) – Auston Matthews (37), Mitchell Marner (18), William Nylander (22), James van Riemsdyk (25), Auston Matthews (38).

Edmonton Oilers-Anaheim Ducks 3-2 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0)

Gól: Connor McDavid (29), Milan Lucic (19), Leon Draisaitl (28) – Ryan Getzlaf (15), Patrick Eaves (29).