Még egy kanadai, az Ottawa is a playoffban

Az Ottawa szétlövésben verte idegenben a Bostont, mivel a Senatorsnak csak egyetlen pontra volt szüksége a playoffhoz és azt be is gyűjtötte, így már 15 hely elkelt az idei rájátszásban. A meccs embere a kapus, Craig Anderson volt, aki azon túl, hogy 65 perc alatt 28 lövést fogott meg, a szétlövésben három büntetőt is megfogott. Az Ottawa az elmúlt 20 évben 16-odszor jutott be a playoff ba.

És akkor nézzük a listát az elmúlt húsz év legtöbbször playoffba jutókról:

19 - Detroit

17 - San Jose

16 - Ottawa, Pittsburgh, Philadelphia

Már csak egyetlen hely kiadó keleten, és erre a Torontónak van a legnagyobb esélye, a New York Islanders és a Tampa reménykedhet még. A helyzet jelenleg így áll: a 93 pontos a Toronto otthon játszik a Pittsburgh-gel, majd a Columbussal, ebből kellene legalább egyet megnyernie, mivel ha mindkét meccsét nyeri a másik két csapat, akkor bajba is kerülhet, mert a Tampával és az Islandersszel szemben is negatív az idei mérlege. Az Islanders megy New Jerseybe és fogadja az Ottawát, a Tampa megy Montrealba ps fogadja a Buffalót.

Az Islanders és a Tampa is élt tehát az utolsó lehetőségével, előbbi idegenben győzte le a Carolinát, Jaroslav Halak idei második, karrierje 41. shutoutjávval. A Tampa pedig éppen a Torontót intézte el idegenben, Victor Hedman három gólpasszt adott, ezzel a klub történetének az első védője lett, aki elérte a 70 pontos (15+55) határt. Halak mellett az anaheimi John Gibson sem kapott gólt a Chicago ellen. Gibson 37-szer védett, 12-szer nem kapott gólt, a szezonban hatodszor, ezzel a klub örökrangsorának a harmadik helyére jött fel:

8 – Jean-Sebastien Giguere, 2002-03

6 – Guy Hebert, 1998-99

6 – John Gibson, 2016-17

A Nashville és a Pittsburgh is hét gólt ütött. A Nashville-ben Arvidson és Craig Smith is duplázott, Arvidsson négy pontot gyűjtött, 30 gólnál jár, a Predsben idén az első, akinek összejött a négy pont egy meccsen. A 2014-es draftosok közül a hatodik legtöbb gólt ütő hokis lett, a detroiti Dylan Larkin előzte meg. A Pittsburghben pedig hét különböző hokis szerezte a hét gólt, Nick Bonino jutott három pontig.

Értékes rekordokat hozott a San Jose-Edmonton találkozó is. Brent Burns gólt ütött és azzal franchise rekordot döntött, hogy egymás után két szezonban érte el a 75 pontos határt. Erre legutóbb Brian Leetch 1996-ban és 1997-ben volt képes. Az edmontoni Milan Lucici pályafutása második mesterhármasát ütötte, a védő Oscar Klefbom mind a négy gól előkészítésében benne volt és négy gólpaszt 2005 óta (Chris Pronger) nem adott senki az Edmonton meccsén. Cam Talbot kapus 41. győzelme is franchise rekord.

Connor McDavid megszerezte 30. gólját ebben a szezonban, gólpaszt is adott, így már 12 meccse pontszerzőt. Ilyen eredményes edmontoni pedig az 1988–1989-es szezon óta nem volt akkor Esa Tikkanen 12, Mark Messier 12 meccsen át volt eredményes. Öt éve (Jordan Eberle) ütött ennyi gólt alapszakaszban Oilers-hokis, és McDavid már 97 pontos. Két meccse van, hogy összejöjjön a száz, amire legutóbb 1996-ban volt példa, Doug Weight 104 pontig jutott.

Carolina Hurricanes-New York Islanders 0-3 (0-2, 0-1, 0-0)

Gól: Brock Nelson (19), Scott Mayfield (2), Andrew Ladd (22).

Boston Bruins-Ottawa Senators 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-1)

Gól: Drew Stafford (8) – Alexandre Burrows (15), Kyle Turris (so)

New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins 4-7 (1-2, 3-3, 0-2)

Gól: Stefan Noesen (8), John Moore (11), Taylor Hall (20), Kyle Palmieri (26) – Bryan Rust (15), Jake Guentzel (15), Josh Archibald (3), Conor Sheary (23), Patric Hornqvist (21), Matt Cullen (13), Nick Bonino (17).

Columbus Blue Jackets-Winnipeg Jets 4-5 (1-2, 2-1, 1-2)

Gól: Nick Foligno (26), Brandon Saad (23), Brandon Saad (24), Boone Jenner (17) – Jacob Trouba (7), Mark Scheifele (32), Mathieu Perreault (13), Jacob Trouba (8), Bryan Little (21).

Florida Panthers-St. Louis Blues 3-6 (0-1, 1-1, 2-4)

Gól: Vincent Trocheck (23), Michael Matheson (7), Denis Malgin (5) – Ryan Reaves (6), Vlagyimir Taraszenko (38), David Perron (18), Patrik Berglund (23), Alex Pietrangelo (14), Jaden Schwartz (19).

Toronto Maple Leafs-Tampa Bay Lightning 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)

Gól: Nazem Kadri (32) – Brayden Point (15), Nyikita Kucserov (39), Michael Bournival (2), Brayden Point (16).

Dallas Stars-Nashville Predators 3-7 (0-4, 3-2, 0-1)

Gól: Jason Spezza (15), Radek Faksa (12), Jason Dickinson (2) – Viktor Arvidsson (30), Craig Smith (11), Kevin Fiala (11), Viktor Arvidsson (31), Harry Zolnierczyk (2), Roman Josi (12), Craig Smith (12).

Colorado Avalanche-Minnesota Wild 3-4 (0-2, 2-0, 1-2)

Gól: Tyson Jost (1), Francois Beauchemin (4), Matt Nieto (7) – Jason Zucker (22), Nate Prosser (2), Nino Niederreiter (25), Mikael Granlund (26).

Anaheim Ducks-Chicago Blackhawks 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Gól: Corey Perry (19), Chris Wagner (6), Ryan Kesler (22), Rickard Rakell (33).

Arizona Coyotes-Vancouver Canucks 4-3 (1-1, 3-0, 0-2)

Gól: Luke Schenn (1), Radim Vrbata (19), Alekszandr Burmisztrov (5), Radim Vrbata (20) – Nyikolaj Goldobin (2), Brock Boeser (3), Daniel Sedin (15).

Los Angeles Kings-Calgary Flames 1-4 (1-1, 0-3, 0-0)

Gól: Trevor Lewis (12) – Sam Bennett (13), Dennis Wideman (5), Freddie Hamilton (2), Alex Chiasson (12).

San Jose Sharks-Edmonton Oilers 2-4 (1-0, 1-1, 0-3)

Gól: Joel Ward (10), Brent Burns (29) – Connor McDavid (30), Milan Lucic (21), Milan Lucic (22), Milan Lucic (23).