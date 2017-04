Hárman is továbbmentek vasárnap

A Minnesota pocsék hazai mérlege megpecsételte a sorsát. A Wild az utolsó nyolc hazai playoff-meccséből csak egyetlen egyet tudott megnyerni, ez pedig így kevés. A St. Louis 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, a Minnesota ugyan visszajött, de a hosszabbításban Magnus Paajarvi gólja eldöntött mindent.

A Rangers Mats Zuccarello második harmadban ütött két góljával megfordította, majd egy üres kapus góllal el is döntötte a meccset a Montreal ellen, ezzel 4-2-vel ment tovább. A tavalyi gyors kiesése után, az elmúlt hat évből ötödször élte túl az első kört és az Ottawa-Boston győztese ellen folytatja majd. Ha csak azt a statisztikai adatot nézzük, hogy a Canadian és a Rangers 6. meccseiből a legutóbbi ötöt a Rangers nyerte, akkor nem meglepő, hogy most is így történt.

Kereken 10 playoff zajlott a 2006-2007-es szezon óta az Edmonton nélkül. Hosszú böjtöt most egy remek továbbjutással ünnepelte az Oilers. Anton Szlepisev a harmadik újonc a klub történetében, aki továbbjutást eldöntő gólt ütótt. Pouzar (1983) és Beranek (1992) volt hasonlóra képes.

Megszületett a Vezina Trophy három jelöltje is: Szergej Bobrovszkij, Braden Holtby és Carey Price közül kapja majd valaki a legjobb kapusnak járó elismerést.

Minnesota Wild-St. Louis Blues 3-4 (1-2, 0-0, 2-1, 0-1)

Gól: Ryan Sutter (1), Mikko Koivu (1), Jason Zucker (1) - Vlagyimir Taraszenko (1), Alexander Steen (2), Paul Stastny (1), Magnus Paajarvi (1).

A párharc végeredménye: 4-1 a St. Louis javára.

New York Rangers-Montreal Canadiens 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)

Gól: Mats Zuccarello (2), Mats Zuccarello (3), Derek Stepan (1) - Alekszej Jemelin (1).

A pérharc végeredménye: 4-2 a New York Rangers javára.

San Jose Sharks-Edmonton Oilers 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)