Pittsburgh lassan a vb-re küldi Ovecskint

Egyre nagyobb bajban van a Washington, amely a második meccsét is elbukta a Pittsburgh-gel szemben, ráadásul másodszor is hazai jégen. Hiába a kiváló alapszakasz, ha a playoff során rendre elbuknak Ovecskinék. A másik keleti elődöntőben Jean-Gabriel Pageau egymaga intézte el a New York Rangerst, a mindössze 177 centis csatár élete első tripláját, majd a negyedik gólját is bevágta a hosszabbításban.

Hiába vezetett 1-0-ra, 3-1-re és 5-3-ra is a New York Rangers, mégis vereség lehet az oka és ezt úgy hívják, hogy Jean-Gabriel Pague. A 24 éves fiatalember egymaga négy gólt vállalt. Ő az NHL történetének második játékosa, aki négy gólt szerez úgy, hogy a hosszabbításban a meccset is eldönti. Az eddigi egyetlen Joffrey Lupul volt, 2006-ból. Pageau ráadásul Daniel Alfredsson mellett a klub történet második játékosa lett, aki mesterhármast vágott, ráadásul klasszikusat a playoffban. A Rangers ráadásul úgy kapott ki, hogy Grabner és Stepan révén is két emberhátrányos gólt ütött.

A másik meccsen pedig pörögtek az események, 11 gól önmagában is remek szórakozást nyújtott, és ebből most Pittsburgh jött ki jobban, ráadásul már másodszor a Cerizon Centerben. Jake Guentzel duplázott, 7 meccsen a hetedik gólját ütötte, ezzel a Penguins leggólerősebb újonca lett. Bryan Rust tavalyi hat gólját múlta felül, Rustnak ráadásul mindez 23 meccsen jött össze. Az első harmad után indultak be a fiúk.

A Penguisnben akadtak szuper teljesítmények, Guentzel mellett Kessel is 2+1-gyel zárt, 1+1-gyel Malkin és Cullen, Sidney Crosby pedig két gólpasszt adott. Ezek alapján sem véletlen, hogy az NHL playoffjának pontlistája jelenleg így áll:

1. Jevgenyij Malkin 3+10 – 13

2. Sidney Crosby 4+7 – 11

Phil Kessel 4+7 – 11

Jake Guentzel 7+3 – 10

Megtörtént a Draft Lottery is. Ezek szerint az idén a New Jersey Dewils fog elsőnek választani, majd a Philadelphia és a Dallas következik a sorban. Az első 15 további sorrendje: 4. Colorado, 5. Vancouver, 6. Las Vegas, 7. Arizona, 8. Buffalo, 9. Detroit, 10. Florida, 11. Los Angeles, 12. Carolina, 13. Winnipeg, 14. Tampa Bay, 15. New York Islanders.

Ottawa Senators–New York Rangers 6–5 (1–1, 1–3, 3–1, 1–0)

Gól: Jean-Gabriel Pageau (2), Marc Methot (1), Mark Stone (2), Jean-Gabriel Pageau (3), Jean-Gabriel Pageau (4), Jean-Gabriel Pageau (5) – Michael Grabner (3), Chris Kreider (1), Derek Stepan (2), Brady Skjei (3) Brady Skjei (4).

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0, az Ottawa javára

Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 2–6 (0–0, 1–3, 1–3)