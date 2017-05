A Rangers megint legyalulta az Ottawát

Hiába figyelt kiemelten az ottawai védelem Chris Kreiderre és Rick Nash-re, ezúttal Oscar Lindberg és Tanner Glass nyújtott váratlant, a Rangers megint simán verte az Ottawát és már 2-2-re áll a keleti főcsoport-elődöntő. Lindberg két gólt ütött, Glass két asszisztot jegyzett és így lett 4-1 a negyedik meccsen.

Ahogy legutóbb, ezen a meccsen is már 4-0-ra vezetett a New York-i csapat, a Senators a legvégén tudott szépíteni. Szépen lépeget felfelé az örökranglistán Henrik Lundqvist, már 61 győzelemnél tart a playoffban, a 13. helyen álló Tom Barrassót érte most utól.

Izgatott egy meccs volt, az utolsó fél percben 46 perc kiállítást osztottak ki a bírók, Alexandre Burrows és Chris Kreider kapott végleges kiállítást.

New York Rangers-Ottawa Senators 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)