Crosby megint fejjel zuhant a palánkra

Kezdi összeszedni magát a Washington Capitals, amely a főcsoport-elődöntőben már 1-3-ra állt a Pittsburgh-gel szemben, és kedd hajnalban idegenben nyert 5-2-re, ezzel kiegyenlített a párharcot. Sidney Crosby, aki könnyebb agyrázkódása után kihagyta a negyedik meccset, most megint brutálisan lefejelte a palánkot, de ezúttal folytatta a meccset, az edzője is azt mondta, nem történt semmi.

Nézzük meg pontosan mi történt. Hárman mentek a korongért, és Corsby volt a kupac alján. A jobb oldal Peter Hornqvist, közte és Crosby között Joe Carlson igyekezett megszerezni a korongot. Nyilván Hornqvist is lökte rá Crosbyry Carlsont, így jutottunk el a palánkig, ahová a sztár fejjel csapódott bele. Szerencsére az ütközés nem volt nagy, és a sérülés sem lett belőle, de Crosbynak azért fájt feje.

Crosby is going to be soup brain soon 😂 pic.twitter.com/7QUh8syRrI — The Hockey Hangout (@HockeyHangout) May 9, 2017

Nem csak ezért, hanem azért is, mert a Pittsburgh 3-1-es előnyt adott el, ráadásul ezen a meccsen már 5-0-ra vezetett a Washington. Crosby ezzel együtt is franchise rekordot állított fel azzal, hogy a 97. gólpasszát adta a playoffban. Éppen a résztulajdonos, korábbi legenda Mario Lemieux-t hagyta le.

A Washington története során harmadszor jött vissza 1-3-as hátrányból. Szüksége is lenne a Capitalsnak a sikerre, hiszen tavaly után is az alapszakasz legjobbja lett, de a playoffban komolyabb sikereket nem ért el. Kiderül majd, mennyire kísért a múlt, hiszen 1991 óta most tizedszer került össze a két csapat a playoffban és ebből csak 1991-ben sikerült a Washingtonnak továbbmenni, háromszor pedig a hetedik csata döntött a Pittsburgh javára.

Azért pozitívumról is be lehet számolni a Penguins kapcsán. Jake Guentzel franchise-rekordot állított fel és nem is akárkit, Jaromir Jágrt érte utol azzal, hogy újoncként már 13 pontja (9+4) van a playoffban

A meccs után sajtótájékoztatón is inkább Crosby állapotáról faggatták Mike Sullivan Pittsburgh-edzőt. Akitől azt kérdezték, hogy nem kockáztatta-e játékosa testi épségét azzal, hogy visszaküldte a jégre. Sullivan röviden válaszolt: Nem.

Az NHL-ben már külön bizottság foglalkozik azokkal az esetekkel, amikor felmerülhet az agyrázkódás veszélye. Erről beszélt Chris Nowinski is, aki a Boston University CTE programjának a vezérigazgatója.

"Ijesztő volt látni, ahogy a palánknak csapódik, főleg az után, hogy ilyen hamar visszatért a fejsérüléséből. Úgy látszott, hogy a kezével igyekszik tompítani a becsapódást, de azért nem véletlen maradt a jégen még másodpercekig. Nyilván mindenki úgy érezte, hogy egészségileg alkalmas a folytatásra, de én nagyon nem éreztem jól magam, amikor láttam, hogy folytatja."

A mindent eldöntő hetedik mérkőzésre szerdán éjszaka rendezik a fővárosban.

Keleti főcsoport, elődöntő:

Pittsburgh Penguins-Washington Capitals 2-5 (0-1, 0-1, 2-3)