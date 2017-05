Perry történelmet írt, az Anaheim egyenlített

Idegenben egyenlített az Anaheim a Nashville elleni főcsoport-döntőben, ezzel 2-2-re egyenlítette ki a párharcot. A Predators egy egészen kiválós sorozata szakadt meg ezzel, sorozatban 10 megnyert hazai playoff-meccs után először bukott. A Detroit 29 évvel ezelőtti rekordját még beállította, de a Colorado 1997-es, 11-0-s csúcsát már nem sikerült. A meccs hőse Corey Perry lett, aki a győztes gólt ütötte a hosszabbításban. Az ő meve viszont bekerült a történelem könyvekbe.

Perry a harmadik hosszabbításos gólját szerezte idén, ezzel olyan kiváló nagyságok társaságába értz, Mel Hill és Maurice Richard. Előbbinek 1939-ben, utóbbinak 1951-ben jött össze ennyi. Amúgy meg ez volt a 26. hosszabbításos meccs a szezonban, így már csak kettőre van az 1993-as rekord. Perrynek ez volt a 36. playoff-gólja, amellyel megelőzte a klub örökrangsorában Teemu Selännét.

Az Anaheim két harmadnyi játék után 2-0-ra vezetett, a Nashville csak 35 másodperccel a végén, Forsberg góljával tudta 2-2-re menteni a meccset, amelyet aztán Perry a hosszabbítás 11. percében döntött el.

Nyugati főcsoport-döntó, 4. mérkőzés

Nashville Predators-Anaheim Ducks 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1)

Gól: P.K. Subban (2), Filip Forsberg (7) - Rickard Rakell (7), Nick Ritchie (4), Corey Perry (4

A négy győzelemig tartó párharc állása: 2-2

Egy pillanatra elevenítsük fel a keleti főcsoport harmadik meccsét is, amlyet csütörtök hajnalban játszottak. Már a 48. másodpercben vezetett az Ottawa, amelynek előnye az első harmad végére már 4-0 vol. Nem is csoda, hogy a Pens edzője a 12:52-nél kilenc lövésből négy gólt kapó, de eddig meccseket hozó Marc-Andre Fleuryt le is kapta a pályáról. A Senators franchise-rekordot döntött azzal, hogy a rájátszások történetében először ütött 2:18 alatt három gólt.

Két remek ottawai rekord is született:

- Craig Anderson a klub történetének második legtöbb playoff-meccset nyert kapusa lett:

21 – Patrick Lalime

20 – Craig Anderson

18 – Ray Emery

Erik Karlsson pedig a harmadik egy szezonban legtöbb gólpasszt adó:

15 – Dany Heatley, 2007

15 – Jason Spezza, 2007

12 – Erik Karlsson, 2017

Keleti főcsoport-döntő, 3. mérkőzés

Ottawa Senators-Pittsburgh Penguins 5-1 (4-0, 1-0, 0-1)