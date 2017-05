Drámai csatában a Pittsburgh az NHL-döntős

Nem mindennapi, drámai küzdelem végén dőlt el az NHL keleti főcsoportjának döntője. 2-2 után, a második hosszabbítás elején, Chris Kunitz góljával győzte le a Pittsburgh az Ottawát és ezzel a döntőbe jutott. A bajnoki cím védőjének a Nashville lesz az ellenfele, amely először nyerhet története során Stanley Kupát. A hős pedig Chris Kunitz lett, aki két gólt, közte a bajnoki döntőt érőt ütötte és még gólpasszt is adott.

Nagyon fegyelmezett, óvatos meccs volt, az egész találkozó során mindössze három kisbüntetést fújtak be a bírók, a Pittsburgh így is eljutott egy emberelőnyös gólig. Mind a kétszer a Penguins vezetett, de előbb 20 másodperc alatt, majd valamivel kevesebb, mint három percen belül egyenlített az Ottawa. Értelemszerűen, a harmadik gólra már nem tudott válaszolni.

Craig Anderson kapus ezúttal nem tudott segíteni a csapatán, de 39-szer így is jól védett. A Senators most hatodszor vívott mindent eldöntő hetedik meccset és hatodszor bukta azt el. A másik oldalon Matt Murray a 23. születésnapját 27 védéssel és egy győzelemmel ünnepelte. Érdekes statisztika az is, hogy a hazai csapatok ezzel eggyel jobban állnak az NHL playoff történetének hosszabbításos meccsein: 21-20 az állás.

Ki kell emelni az Ottawából Erik Karlssont is, aki a 16. gólpasszát adta idén ezzel franchise-rekordot döntött. Dany Heatleyt és Jason Spezzát előzte be eggyel. Chris Kunitz góljaiban az a különleges, hogy február 16-a óta először talált a kapuba, egyből kétszer, és egyből egy győztes is.

Keleti főcsoport-döntő, 7. mérkőzés

Pittsburgh Penguins-Ottawa Senators 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)