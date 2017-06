Finn kapusa repíti a csoda felé a Nashville-t

A Nashville a második hazai meccsét is megnyerte, így 2-2-re egyenlített a Pittsburgh elleni döntő negyedik meccsén. Az első két találkozón még sokat hibázó finn kapus, Pekka Rinne elképesztő formában védett az utolsó két meccsen, neki is köszönhető a két egymás utáni siker, illetve az is, hogy a Nashville mindössze két gólt kapott, miközben kilencet lőtt. A hazai playoffrekordját pedig 10 meccsből 9 győzelemre javította.

Ehhez még hozzátesszük a 34-15-ös gólkülönbséget is, akkor érthető, miért is féltek a csapatok az idei rájátszásban a Bridgestone Arenába menni. A meccs első harmadában a hazai csapat szerzett vezetést, de jött Sidney Corsby, a bajnokcsapat kapitánya már a nyolcadik gólját ütötte, karrierje 146. playoff-meccsén az 57. gólt és a 161. pontot szerezte. Ezzel az örökrangsor 20. helyére jött fel.

Mozgalmas, helyzetekkel teli második harmad következett, amikor gyakorlatilag a meccs is eldőlt. Frederick Gaudreau szerezte a második hazai, egyben a győztes gólt is, és a Stanley Kupa történetében először fordult elő, hogy az első négy meccsen a győztes gólt egy újonc üti.

A Nashville legutóbbi sikerénél is a sérülések miatt főszerepet kapó Gaudreau érdeme volt a győztes találat, míg az első két meccsen a pittsburghi Jake Guentzelé. Gaudreau egyébként a második olyan hokis az NHL-ben, aki karrierje első három gólját NHL-döntőben ütötte, legutóbb erre 1944-ben a chicagói Johnny Harms volt képes.

A második harmadban kapott igazán főszerepet Pekka Rinne, több nagy védése volt, de talán a legnagyobb, amikor Sidney Crosby két próbálkozását is hárította. Sőt még Guentzel és Bryan Prust is gólt üthetett volna, de Rinne mindig ott volt, nem véletlen lett a meccs embere. Ekkor 2-1 volt a Predatorsnak, és ha ez bemegy, akár másképp is alakulhatott volna a meccs. A harmadik harmadban ment a legtöbb lövés a kapukra (összesen 21), de gól már csak egy üres kapus találatból esett.

Továbbra is óriási az érdeklődés a története első döntőjét játszó Nashville hazai meccsei iránt. A Bridgestone Arenában 17 113-an foglaltak helyet, a Broadway-n különböző helyeken pedig még 50 ezer ember figyelte kivetítőn a meccset.

Stanley Kupa-döntő, 4. mérkőzés

Nashville Predators-Pittsburgh Penguins 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

Gólok 1. harmad 14:51:00 Nashville Calle Jarnkrok (2) ASST: Craig Smith (2), Austin Watson (5) 1-0 15:57:00 Pittsburgh Sidney Crosby (8) ASST: Brian Dumoulin (4) 1-1 2. harmad 03:45:00 Nashville Frederick Gaudreau (3) ASST: Ryan Ellis (8), Harry Zolnierczyk (2) 2-1 13:08:00 Nashville Viktor Arvidsson (3) ASST: Mike Fisher (4), James Neal (3) 3-1 3. harmad 16:37:00 Nashville Filip Forsberg (9, ük.) ASST: Mattias Ekholm (10), P.K. Subban (10) 4-1

A négy győzelemig tartó párharc állása: 2-2