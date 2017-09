Egy 37 éves kapus az Anaheim legnagyobb nyári fogása

Véget ért a nyár. Szeptember 16-án kezdődik az NHL előszezonja, majd október 4-én már az alapszakasza, a Vegas Golden Knights csatalakozásával már 31 csapattal. A rajtig napról napra végigveszünk egy-egy (az utolsó napokban kettő, hogy kijöjjön a harmincegy) csapatot, bemutatva, hogy milyen változásokon ment keresztül a legutóbbi szezon óta és persze tengerentúli szakkommentátorok segítségével, hogy mire számíthat. Ebben a részben az Anaheim Ducks-szal foglalkozunk.

Az Anaheim a tavalyi bajnokságban a konferencia-döntőt bukta végül el a Nashville-lel szemben. Nyáron különösen nagy mozgás nem volt a csapatnál. A kapus poszton John Gibson mögé a már 37 éves Ryan Millert hozták el a Vancouverből a Coloradóba távozó Jonathan Bernier helyére. A védelmet a rutinos, szintén 378 éves Francois Beucheminnel erősítették meg, de a csapat gerince maradt. 13 olyan játékosa van Randy Carlyle-nak, akinek viszont a következő idény végén jár le a szerződése,

A védő Shea Theodore az expansion drafton a Vegasba ment (Clayton Stoner is), Patrick Eaves három évre, 9,45 millió dollárért hosszabbított, Cam Fowler pedig nyolc évre állítólag 52 millióért maradt a Ducks hokisa. Carlyle elmondta, fontos volt komoly vetélytársat hozni Gibdson mellé és bízik Millerben, ugyanakkor a szerződés hosszabbítások is jelzik a tavalyi csapatot akarja inkább továbbfejleszteni, hogy több legyen ebből, mint konferencia-döntő.

Amikor a szakértők elemzésbe bocsátkoztak, azt állapították meg, hogy akad olyan csapat, amelynél nem feltétlen az első sor erőssége határozza meg a csapat erősségét és az Anaheim is egy ilyen. Bár azt senki nem vitatja el, hogy Ryan Getzlaf és Corey Perry is zseniális hokis, a sorozatban másodszor legjobb védekező csatár Ryan Kesler és a 786 meccse jégen lévő Andrew Cogliano, míg a nagyon gyors Jakob Silfverberg második sor sokkal tökéletesebb, mint a divízióban szereplő riválisoké. Hasonlóképpen, a védelem második sora, Hampus Lindhol és Josh Manson is statisztikai mutatókban a nyolcadik leghasznosabb páros az NHL-ben, az elmúlt három idény alapján.

Kiderül, ez mire lesz elég a következő idényben. Az biztos, hogy ha az első két sor képes lesz hozni a formát, és védelem is stabil marad, nagy gond nem lehet. Getzlafnak tavaly majdnem összejött az egy pont/meccs-átlag (74 meccsen 73 pont), a playoffban felül is múlta (19 gól/17 meccs)

És végül ne feledkezzünk meg a fiatalokról sem, akiknek idén talán megadatik a legjobbak közé férkőzni. Az NHLcom szerint erre a legnagyobb esélyes a 23 éves védőnek, Brandon Montournak van, aki tavaly már 27 meccset játszott, valamint Nic Kerdilesnek, aki szintén 23 éves és az Ottawába igazoló Nate Thompson helyét veheti át.

A csapat első előszezon meccsét szeptember 19-én, a San Jose ellen játssza, a bajnokságban egy négymeccses idegenbeli túrán mutatkozik be, október 5-én az Arizona otthonában kezdenek. A Honda Centerben először október 13-án, a Colorado ellen játszanak.

Az Anaheim idei draftosai

2/50 – Maxime Comtois (kanadai, Victoriaville Tigers, QMJHL)

2/60 – Antoine Morand (kanadai, Acadie-Bathurst Titan, QMJHL)

3/91 – Jack Badini (amerikai, Chicago Steel, USHL)

4/122 – Kyle Olson (kanadai, Tri-City Americans, WHL)

5/153 – Olle Eriksson Ek (svéd, Färjestad, J20 SuperElit)

Az Anaheim az első körös draftját a Pittsburgh-gel cserélte el, második köröst a San Josetól kapta.