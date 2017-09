Új időszámítás kezdődik Arizonában

Véget ért a nyár. Szeptember 16-án kezdődik az NHL előszezonja, majd október 4-én már az alapszakasza, a Vegas Golden Knights csatalakozásával már 31 csapattal. A rajtig napról napra végigveszünk egy-egy (az utolsó napokban kettő, hogy kijöjjön a harmincegy) csapatot, bemutatva, hogy milyen változásokon ment keresztül a legutóbbi szezon óta és persze tengerentúli szakkommentátorok segítségével, hogy mire számíthat. Ebben a részben az Arizona Coyotes-szal foglalkozunk.

Az Arizona sorozatban ötödször maradt le a legutóbbi idényben a playoffról. Nem is volt boldog a menedzsment az eredménnyel. Alapos változások, egy új korszak köszöntött be nyáron a csapat életébe. A szezon végén megköszönték Dave Tippett munkáját, a kispadra Rick Tocchet érkezett. Shane Doan befejezte az aktív pályafutását. Három nagyon komoly erősítés érkezett. Chicagóból Niklas Hjalmarsson, New Yorkból pedig Derek Stepan és Antti Raanta, miközben a szabadügynökeik közül a veterán Radim Vrbatát és az orosz Alekszandr Burmisztrovot elveszítették.

Doan a Coyotes ikonja volt, 1995-ben, a hetedik helyen draftolta az akkori franchise, a Winnipeg Jets. Még abban az évben be is mutatkozott az NHL-ben és egyike azon kevés játékosnak, aki ugyanott töltötte teljes pályafutását. Mind a 21 idényt, 1540 meccset, amelyen 402 gólt ütött és 570 gólpasszt adott, 17 évig volt a csapat kapitánya. Kanadával két világbajnoki címet, három ezüstérmet nyert. Lejárt a szerződése, nem talált (vagy nem is akart) új csapatot találni, így befejezte pályafutását.

Tocchet 1997 és 2000 között volt a Coyotes hokisa, 2005 és 2007 között a segédedzője. Az elmúlt három évadot is másodedzőként töltötte és a Pittsburgh-gel két Stanleyt nyert. A feladat lesz egy fiatal csapat kialakítása, hiszen jelenleg mindössze kilenc olyan hokis van a keretben, aki 22 éves, vagy annál fiatalabb.

Fiatalság ide, vagy oda a tapasztalat és a rutin is fontos. Ezért érkezett Hjalmarsson, aki háromszor bajnok volt a Chicagóval, 623 meccsen 143 pontja (23+120) van, valamint Stepan aki a Rangersben 515 meccsen 128 gólt és 360 pontot hozott eddig össze, hét szezonon keresztül segítette a New York-i csapatot a rájátszásban. A kapuban is erősítésre volt szükség, hiszen Mike Smith a Calgaryhoz távozott. Pótlására érkezett Raanta (tavaly 30 meccsen 2,26-os gólátlag és 0,922-es hatákonyság). Mellette a sok meccsrutinnal nem rendelkező (összesen 77 NHL-meccs) Louis Domingue áll majd a háló elé.

A csapat tehát átalakulóban, az új edző győztes csapatot építene fel. A sok kapott gólok miatt szinte a teljes védelem lecserélődött, a 2015616-os idény óta csak Oliver Ekman-Larsson és Kevin Connauton maradt. Stepan érkezésével a támadó szekciót erősíthetik, és ott vannak a bevetésre váró fiatalok is. Idén több szerepet kaphat Clayton Keller (csatár, 3 meccs), Dylan Strome (csatár, 7 meccs), Christian Fischer (csatár, 7 meccs). Keller még csak 19 éves, Strome és Fischer húsz éves.

Az Arizona idei draftosai

1/23 – Pierre-Olivier Joseph (kanadai, Charlottetown Islanders, QMJHL)

2/44 – Filip Westerlund (svéd, Frölunda, SHL)

3/69 – MacKenzie Entwistle (kanadai, Hamilton Bulldogs, OHL)

3/75 – Nate Schnarr (kanadai, Guelph Storm, OHL)

3/82 – Cameron Crotty (kanadai, Brockville Braves, CCHL)

4/108 – Noel Hoefenmayer (kanadai, Ottawa 67s, OHL)

5/126 – Michael Karow (amerikai, Youngstown Phantoms (USHL)

5/128 – Tyler Steenbergen (kanadai, Swift Current Broncos, WHL)

7/190 – Erik Walli Walterholm (svéd, Djurgardens IF, J18 Allsvenskan)

