Fájdalmas, vagy könnyed csapatépítés lesz Bostonban?

Véget ért a nyár. Szeptember 16-án kezdődik az NHL előszezonja, majd október 4-én már az alapszakasza, a Vegas Golden Knights csatalakozásával már 31 csapattal. A rajtig napról napra végigveszünk egy-egy (az utolsó napokban kettő, hogy kijöjjön a harmincegy) csapatot, bemutatva, hogy milyen változásokon ment keresztül a legutóbbi szezon óta és persze tengerentúli szakkommentátorok segítségével, hogy mire számíthat. Ebben a részben az Boston Bruinsszal foglalkozunk.

A Boston a legutóbbi idényben 44 győzelemmel, 31 vereséggel és 7 egypontos meccsel zárt. A hosszabbításban viszont egyből az első körben kizúgott, az Ottawa intézte el a Bruinst. Ez is előrelépés, ami az elmúlt idényeket illeti, hiszen a korábbi kettőben még a playofot sem érték el. A csapat az elmúlt három szezonban úgy adta-vette a szabadügynököket, mintha az kötelező lett volna, idén viszont csendes szereplője volt a piacnak. Két komolyabb érkezőről – Kenny Agostino és Paul Postma – beszélhetünk, a távozok listáján pedig Dominic Moore, Zac Rinaldo és Drew Stafford számíthat érzékenyebb veszteségnek.

Arról beszélt Don Sweeney általános igazgató, a klub korábbi hátvédje is, hogy elkötelezettek abban, hogy most a fiataloknak adjanak esélyt. Bár a GM hisz az előre lépésben, azért tudjuk jól a generációváltás ritkán megy zökkenők nélkül az NHL-ben. A csapat alapja egyben maradt és most a harmadik sor és annak is a közepének a megszilárdítása az első számú cél.

Arra lehet számítani az NHL mindentudó jósai által, hogy több olyan hokis mutatkozik majd be idén, akik már az előszezon meccsein is komoly szerepet kapnak. Az egyik ilyen Aders Bjork, akit még 2014-ben draftoltak. Mellette Jake DeBrusk és Zach Serryshyn már pár NHL-meccset kapott. Vagy Jakob Forsbacka Karlsson, akinek szintén van már NHL meccse, miután elhagyta a Boston Universityt.

Mellettük meg ott vannak a veteránok, Patrice Bergeron, Marchand, Krejci, Bakces, akik mentorai lehetnek a fiatal csapatnak. Valamyi olyasmit képzel el Sweeney, amelyet a Pittsburgh mutatott idén, amikor Crosby és Malkin mellé olyan fiatalok nőttek fel, mint Conor Sheary és Jake Guentzel. Bruce Cassidy főedző is arról beszélt, hogy a rutinosabbak segítsége a fiataloknak lesz az egyik nagy kihívás, hiszen kérdés még, hogy mennyire készek. Az edző és a GM szavaiból is az jön át, hogy ebben az idényben nem biztos, hogy az eredményesség lesz az első számú cél, sokkal inkább az új csapat kialakítása.

A Boston már a tavalyi playoffban nekik kezdett ennek, amikor Charlie McAvoy bemitatkozott. És ott van még az idei 1/18-as draftosa, a finn Urho Vaakanainen, akinek a bemutatkozását későbbre prognosztizálják a szakemberek.

Mi lehet tehát a Boston eredményességének a kulcsa? Elsősorban a Bergeron-Marchand-Pastrnak első sor eredményessége. Amikor ők voltak a jégen 5 az 5 elleni játékban 1208-769 volt a kapura lövések aránya, hárman 94 gólt és 114 gólpasszt hozta össze (40,1 százalék, illetve 31,4 százalék). A másik a speciális csapatok teljesítménye. Ennek az indexe (az emberelőnyök és emberhátrányok eredményessége) az 1994-95-ös szezon óta nem volt ilyen jó és 1976 óta a második legjobb (108,7 pont). A harmadik pedig a Zdenp Chara, Torey Krug hátvédsor tavalyihoz hasonló kemény munkája.

Kemény év vár a csapatra és sok türelem a szurkolókra. Ha Tuukka Rask többet tud pihenni, akkor a hátsó sort is egy remek játékossal tudják lezárni. A legutóbbi idényben a sérülések miatt ez nem sikerült. Mindenesetre, most Malcolm Subban és Zane McIntyre is versenyezhet majd Anton Hudobinnal a második kapus posztért.

A Boston Bruins draftosai:

1/18 - Urho Vaakanainen (finn, JYP, Liiga)

2/53 - Jack Studnicka (kanadai, Oshawa Generals, OHL)

4/111 - Jeremy Swayman (amerikai, Sioux City Musketeers, USHL)

6/173 - Cedric Pare (kanadai, Saint John Sea Dogs, QMJHL)

7/195 - Victor Berglund (svéd, Modo Hockey, J20 SuperElit)

7/204 - Daniel Bukac (cseh, Brandon Wheat Kings, WHL)

