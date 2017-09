Az idei első draftos első gólja is megvan

Győzelemmel és góllal debütált az NHL előszezonjában Nico Hirscher, akit a New Jersey az első helyen választott ki az idei drafton. Hirscher a meccsen többször is bizonyította, nem érdemtelenül választották és kapott végül entry level szerződést. A harmadik harmadban 4:14-nél alakította ki a Washington elleni 4-1-es végeredményt. Szintén sikeresen mutatkozott be a védő Will Butcher, aki 27 éves korában kapott két éves, szintén belépő szintű szerződést.

A Rangers 1-0-ra győzte le az Islanderst, 42-17 volt a kapura lövések aránya a Rangersnek, amely első meccsét játszotta, az Islanders korábban legyőzte a Philadelphiát. A Carolina hosszabbitásban verte a Buffalót 3-2-re, az egykori fehérvári, Derek Ryan már a második előszezon gólját ütötte.

A Boston úgy verte 3-2-re a Montrealt, hogy Jesse Gabrielle , Anders Bjork és Tim Schaller kevesebb, mint négy perc alatt ütött hármat.

A Toronto Mike Hoffman duplájával győzte le a Torontót. Bemutatkozott a Minnesota és a Winnipeg is, Ryan Malone shootoutjával nyert a Wild, amelyben Vay Ádám nem kapott szerepet, Michalek és Svedberg védett. Az Edmonton 5-2-re verte a CalgarytPatrik Maroon 3 ponttal, Mark Letestu 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A két csapat egy másik meccsen is összecsapott, azt 5-4-re nyerte az Oilers, azon a meccsen a legutóbbi idényben 60 meccset 7+11-gyel záró Drake Caggiula duplázott.