Itt a korong, hol a korong, csak a kezemet figyeljék!

Tovább zajlik a felkészülés az október 4-én kezdődő NHL szezonra. Újabb meccseket játszottak az előszezonban, így a Calgary és a Vancouver is, amelyen a Flames kapusa, Jon Gillies olyan bravúrt mutatott be, amelyre tényleg nincs magyarázat. Még ha véletlen is volt, vagy legalábbis nem teljesen tudatos, akkor is.

A 23 éves Gillies, akinek összesen eddig egyetlen NHL-meccse van, a feje felett átpörgő korongot fogta meg úgy, hogy hátra kapott, és röptében elkapta a lepkés kesztyűvel. Eséllyel pályázik az év védésére. A meccsen 40 percig volt a jégen, 23 lövésből 19-et fogott meg, de a Vancouver végül 5-3-ra nyert.

Jon Gillies goes behind-the-back for the glove save 👀 pic.twitter.com/Zq7L0cgc8z — SI NHL (@SI_NHL) September 21, 2017

Igyekeznie is kell a 2012-es draft harmadik körös kapusának, hiszen tavaly a Flames farmcsapatában, a Stockton Heatben védett többnyire. Nyáron egyéves, kétirányú (az NHL-be, de onnan az AHL-be vissza is kerülhetős) szerződést írt alá, de Mike Smith és Eddie Lack mögött nehéz helyzetben van.

Eredmények:

Pittsburgh-Detroit 6-5

New York Rangers-New Jersey 4-3

Philadelphia-New York Islanders 3-2

New York Islanders-Philadelphia 3-2

Carolina-Tampa Bay 3-4

Montreal-Washington 2-4

St. Louis-Columbus 3-2

Winnipeg-Edmonton 1-4

Calgary-Vancouver 3-5

Anaheim-Arizona 1-5