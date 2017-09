A lehető legmélyebrről kell a Coloradónak visszakapaszkodni

Véget ért a nyár. Szeptember 16-án kezdődik az NHL előszezonja, majd október 4-én már az alapszakasza, a Vegas Golden Knights csatalakozásával már 31 csapattal. A rajtig napról napra végigveszünk egy-egy (az utolsó napokban kettő, hogy kijöjjön a harmincegy) csapatot, bemutatva, hogy milyen változásokon ment keresztül a legutóbbi szezon óta és persze tengerentúli szakkommentátorok segítségével, hogy mire számíthat. Ebben a részben az Chicago Blakchawks-szal foglalkozunk.

Van honnan elmozdulni a Colorado Avalanche-nek. A legutóbbi idényt mindössze 22 győzelemmel és 48 ponttal a legutolsó helyen zárta. Ha szégyenlistát folytatjuk akkor az utolsó lett a meccsenkénti gólátlagban (2,01), és a kapott gólokban is (3,37). Nincs semmi meglepő abban, hogy kilenc olyan játékos is távozott, aki az utolsó 27 meccsén jégre lépett az Avs-bam. A legjelentősebb változás, hogy Francois Beauchemin az Anaheimbe ment tovább. Szemjon Varlamov mögé pedig érkezett a Duckstól Jonathan Bernier. Az utóbbi évek egyik leggyengébb 1/1-ese, Nail Yakupov és 2008 1/7-ese, Colin Wilson is a Coloradóban építheti fel újra magát. Érdekesség, hogy Wilsonért már csak egy negyedik körös picket adtak a Nashville-nak.

Joe Sakic vezérigazgatónak van dolga tehát, Varlamov csípőműtétből épült fel, Berniert ezért a Las Vegasba távozó Calvin Pickard helyére kellett hozni. Pedig kiváló játékosokból akad bőven a keretben elég csak a csatársorban Matt Duchene-re, Gabriel Landeskogra, Nathan MacKinnonra gondolni, talán Yakupov és Wilson is megtalálja a ponterős formáját mellettük. A védelmet pedig ha elkerülik a tavalyi sérülések, akkor Erik Johnson, Nyikita Zadorov is erősség lehet.

Talán Jared Bednar is több tapasztalatot szerzett már az edzői poszton, hiszen AHL-s múlttal került tavaly augusztusban a Colorado élére. Igaz Calder Cupot, azaz bajnoki címet nyert a Clevelanddel. Sakic is elmondta, jár neki a bizalom, de az is biztosnak tűnik, sok időt nem hagynak, még egy szezont tönkre menni Sakic sem engedhet meg magának. Mindenesetre Bednar edzői csapata teljesen kicserélődött a nyáron, új segédedző érkeztek a padra.

Varlamov visszatérése kulcsfontosságú lehet a csapat számára. Mint ahogy a védelem javulása is. 11 meccsen 40, vagy annál több kapura tartó lövés és legalább 4 gól 38 meccsen nagyon sok. Újjáépítik a védelmet, de minden csapat ezt teszi, így aztán Sakic szerint nem lesz egyszerű. A támadójátékban is fejlődni kell, hiszen a statisztikai mutatók alapján is az Avs három topcsatárának (Duchene, MacKinnon, Landeskog) az erőssége az öt az öt elleni játékban az elmúlt három idényben folyamatosan csökkent.

Ami a speciális csapatokat illeti az indexe a legalacsonyabb volt a ligában. A legutóbbi idényben az STI (Special Team Index) 89,2 volt úgy, hogy a 2013-14-es idényben még 100,1-en állt ez a szám. Ami még tragikusabb ebben az adatban, hogy az elmúlt 20 év NHL csapatai közül eddig csak három olyan volt, amelynek az STI-je 90 pont alá ment. Szóval. Ahogy kezdtük, innen csak felfelé vezet az út.

Ebben segíthet majd néhány fiatal is. Így például a tavalyi 10. helyen draftolt Tyson Jost, aki első NHL-gólját már megszerezte, a 22 éves J.T. Compher, akit a Buffalótól szerződtettek két éve, 21 meccse és 5 pontja már van a Coloradóban, az AHL-ben 41meccsen 30 pontot gyűjtött. A védő Andrej Mironov, aki a Dinamo Moszkvával a KHL-ben erősödött,

A Colorado idei draftosai

1/4 – Cale Makar (kanadai, Brooks Bandits, AJHL)

2/32 – Conor Timmins (kanadai, Sault Ste. Marie Greyhounds, OHL)

4/94 – Nick Henry (kanadai, Regina Pats, WHL)

4/1141 – Petr Kvaca (cseh, Ceske Budejovice, 1.liga)

5/125 Igor Szvirijov (orosz, Lisy Magnyitogorszk, MHL)

6/156 – Gyenyisz Szmirnov (orosz, Penn State Nittany Lions, B1G)

7/187 – Nicky Leivermann (amerikai, Eden Prairie High, USHS)

