A sivatag közepén is kitört a hokiláz

Bár a jégkorong 1920-ban még a nyári olimpia programjában szerepelt, alapvetően téli sport, amelynek kialakulása olyan földrajzi helyekhez köthető, ahol a szabadban lehetett űzni. A sportág őshazájában, Kanadában sem volt ez másképp, és 100 éve, amikor megalakult a világ legjelentősebb bajnoksága, az NHL, négy kanadai csapat írt történelmet. A mostani idény szenzációja viszont a sivatagból, Las Vegasból jól.

A kanadai indulás óta már egy évszázad telt el, a liga komoly üzleti vállalkozássá nőtte ki magát, szakítottak a földrajzi hagyományokkal és éghajlati hatásokkal, és inkább a gazdaságilag jobban működő vállalkozások kerültek előtérbe. Így került csapat Floridába, Georgiába, most pedig a sivatag közepére, a nagyon gazdag Las Vegasba. Abban is van valami törvényszerű, hogy az NHL 31. csapata, a Vegas Golden Knights olyan történelmi hokikultúrával rendelkező városokat előzött be, mint a kanadai Québec, vagy épp a Toronto elővárosának számító Hamilton.

Miért éppen Las Vegas?

2000-ben nőtt 30 csapatosra az NHL, de az akkori bővülés óta folyamatosan lehetett arról hallani, hogy egy vagy két új csapattal tovább bővítik a ligát. Éveken át az egyik legkomolyabb jelentkező a kanadai Québec városa volt, de a már 2006-ban is omladozó városi csarnokról hallani sem akart a liga, az éledező új franchise és város vezetése sem tudott megegyezni, ki is fizesse egy új komplexum felépítését. Québecben 1975 és 1995-ben létezett franchise, de a Nordiqeus a divízió bajnoki címénél tovább nem jutott (majd a klub átköltözött Coloradóba, ahol egyből bajnok lett).

Las Vegasban már a kilencvenes évek elejétől jelen volt a jégkorong. Több előszezonmeccset rendeztek a városban, szabadtéren, majd az év végi díjkiosztó gálák rendszeres házigazdája lett. Nagyon komolyan gondolták, hogy ott legyen új franchise, de aztán a Winnipeg Arizonába költöztetése miatt egy időre tárgytalanná vált az új klub a városban a földrajzi közelség miatt.

2014-ben már egyre komolyabban gondolkodtak a dolgon. Bill Foley milliárdos üzletember és az NBA-s Sacramento Kings korábbi tulajdonosa, Las Vegas-i kaszinótulajdonos Maloof család összeállt a cél érdekében. 2014 augusztusában elkezdődött egy 20 ezres aréna építése is a városban, így aztán már csak a kanadai Québecet kellett kiütni. Senkit nem ért meglepetés, amikor a liga tanácsa 2016. június 22-én a Las Vegasnak adta – 500 millió dolláros belépési díjért – a franchise-jogot, a város első major sportvállalkozása hosszas tanakodás után végül a Vegas Golden Knights nevet választotta.

A Knights névvel a tulajdonos Foley iskolájára, a hadsereg nevelőakadémiájára utalnak. Eredetileg felmerült a Black Knights név is, de ezt szövetségi szinten nem engedélyezték, a sima Kinghts jogait pedig a London Knights birtokolja Kanadára, ezért ez is kiesett. A Gold (Arany) kézenfekvő lett, hiszen egyrészt Nevadában termelik ki a legtöbb aranyat Amerikában, ráadásul Foley szerint az az elsőszámú a fémek között.

De mi a fene az az Expansion Draft?

Minden újonnan alapított csapat életében az első legfontosabb pillanat az Expansion Draft. Mivel alaphelyzetben a klubnak egyetlen játékosa sincs, a liga szabályai szerint a többi klub játékosállományából szemezgethet, de ennek megvannak a szigorú szabályai.

Az első, hogy minden csapat egy kapust, három védőt, és hét csatárt nevezhet meg (protected players), akiket semmilyen körülmények között nem választhat az új csapat. Ez maximum szám, nem kötelező 11 játékost megnevezni, de annál többet nem lehet. A játékoskeretek többi tagjai közül választhatott a Las Vegas, de a második szabályt, azaz a fizetési plafont is szem előtt kellett tartania, azaz csak olyan játékosokból tölthette fel a keretét, akiknek éves fizetése összesen nem haladhatja meg a 2017/18-as idényre meghatározott 75 millió dollárt.

Mint később kiderült, ütőképes csapatot sikerült összeraknia a vezetőedzőnek, Gerard Gallantnak és az általános igazgató George McPheenek. A kapuba Marc-Andre Fleuryt szerezték meg a bajnok Pittsburghtől, aki háromszor nyert Stanley-kupát, kétszeres All Star-válogatott volt, és már közel jár a 700 meccshez. Most kicsit pechesek a Las Vegas-i kapusok, még egy hónap sem telt el, de már mind a három nevezett kapus sérült, a farmcsapatból kellett kiegészíteni a keretet.

A hátvédsorban a svájci válogatott Luca Sbissa és Nate Schmidt az első számú védőpáros. Mindkét játékos többééves NHL-tapasztalattal rendelkezik, Sbisa első körös draftos volt. A csatársor legnagyobb fogása James Neal, akinek 0,72-es a meccs/gól mutatója, ami így a hétszáz meccshez közelítve egészen kiváló eredmény. Az első sort mellette a St. Louis korábbi hokisa David Perron és a kanadai világbajnok Cody Eakin alkotják.

Egy hónap alatt sorra dőltek a százéves rekordok

Természetesen a nevek önmagukban mit sem érnek, ehhez eredményes játékot kell rendelni. A Golden Knights pedig úgy kezdte az idényt, ahogy az NHL elmúlt száz évében még egyetlen újonccsapat sem. A két történelmi dátum 2017. október 6. és 10. Az első volt a csapat bemutatkozó meccse az NHL-ben, a második pedig az első hazai meccs. Mind a kettőt megnyerte a Las Vegas. Első kilenc meccséből csak a Detroittól kapott ki, öt hazai meccset nyert egymás után. Aztán megsérült a két legjobb kapus Fleury és Malcolm Subban is, és a szakértők szerint ennek is betudható, hogy három meccses nyeretlenségi szériánál tartanak.

Felsorolni is nehéz a rekordot sorát, amelyet októberi teljesítményével az újonc Golden Knights bemutatott:

Az első csapat lett az NHL százéves történetében, amely nyolc meccs után hét győzelemmel állt.

A sorozatban elért öt győzelmet korábban csak az 1927-es New York Rangers és az 1979-es Edmonton Oilers tudott felmutatni egyből az indulása után.

Az első hét hazai meccsből hat győzelemmel korábban csak az 1917-es Montreal, illetve ennél jobb (hétből héttel) a szintén 1917-es Toronto Arenas állt.

Szombat éjszaka legyőzték az Ottawát, így az 1917-es Montreal Canadiens után az első csapat lett, amely 13 meccsből elérte a kilenc győzelmet.

Egészen lenyűgöző adatsor, amiről azért lehetett sejteni, hogy nem fog sokáig kitartani, de amit a Golden Knights októberben produkált, arra tényleg nincsenek szavak.

Már most megteremtették a helyi hokiszerető szurkolóbiázis az alapjait. Bill Foley tulajdonos korábban arról beszélt, hogy 13 200 körüli a szezonbérletesek száma, és az

eddigi hét hazai meccsen 17 815 lett az átlagnézőszám, amely stadion hivatalos adatai szerint 102,6 százalékos kihasználtságot jelent. A sivatagban tényleg kitört a hokiláz.

A Las Vegas tehát az eddigi legsikeresebb újonc, hiszen többségében olyan csapatokkal áll egy szinten, amelyek az NHL alapításakor jöttek létre, azaz nehéz lenne egyenlőség jelet tenni az akkori és a mai hoki között. Ahogy fentebb írtuk, 1917-ben négy csapat, a Montreal Canadiens, a Montreal Wanderers, az eredeti Ottawa Senators, valamint a Toronto Arenas részvételével indult el az NHL.

Így jutottunk el négy csapattól 31-ig

Az évek során egyszer tízcsapatos bajnokságig is eljutottak, de hivatalosan 1942-től számít az úgynevezet Original Six-időszak. Boston Bruins, Chicago Black Hawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers és a Toronto Maple Leafs. Ők voltak a hőskör csapatai és egészen 1967-ig ők hatan írták az NHL történetét.

Huszonöt év után aztán hirtelen duplájára, tizenkettőre nőtt a mezőny, csatlakozott a Los Angeles Kings, a Minnesota North Stars (most Dallas Stars), a Philadelphia Flyers, a Pittsburgh Penguins, a St. Louis Blues és az azóta már megszűnt California Seals. Ez a bővítés volt az, amely olyan erős lökést adott a ligának, hogy mára meg sem állt 31 csapatig. Bár voltak próbálkozások (WHL, WHA) más szerveződésekkel, de az NHL mindent és mindenkit túl élt.

A csatlakozott klubok 1970-tól

1970: Buffalo Sabres, Vancouver Canucks. Vancouverben már létezett korábban is franchise, a Millionaires 1915-ben, két évvel az NHL alapítása előtt nyert Stanley Kupát.

1972: New York Islanders, Atlanta Flames. A Flames 1980-ban Calgaryba költözött.

1974: Washington Capitals, Kansas City Scouts. A Scouts 1976-ban Denverben Colorado Rockies lett, majd 1982-től viseli a New Jersey Devils nevet.

1978: Először egyesül két csapat: Cleveland Barons beleolvad a Minnesota North Starsba.

1979: Megszűnik WHA, az addig ott szereplő Edmonton Oilers, a Hartford Whalers (1997-től Carolina Hurricanes), a Quebec Nordiques (1995-től Colorado Avalanche) és a Winnipeg Jets (1996-tól Phoenix, majd Arizona Coyotes) csatlakozik az NHL-hez.

1991: Már 22 csapat van, a San Jose Sharks az új franchise.

1992: Újra alapítják az Ottawa Senatorst és csatlakozik a Tampa Bay Lightning.

1993: Florida Panthers, Mighty Ducks of Anaheim (azóta Anaheim Ducks)

1998: A Nashville Predators a 27. csapat.

1999: Atlanta Thrashers. A város aztán két év után megint belebukott a hokiba, 2011-től Winnipeg Jets a franchise neve.

2000: Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild. Minneapolisba hét év után tért vissza az NHL.

Sorban állnak a jelentkezők

Aki azt gondolja, hogy itt fog megállni a bővítés, az nagyon téved. Előbb-utóbb Québec is megkapja a franchise-t, már lassan tíz éve próbál hasztalanul visszatérni, de mára szinte minden feltétel adott Kanada legfranciább városában. Az elmúlt években számos előszezon meccsnek adott otthont, ami azért már sokat sejtet.

1970 és 2000 között 12-ről 30-ra emelkedett a létszám, az elmúlt 16 évben viszont csak egyszer volt bővítés. Várhatóan 2022-ig további városok csatlakozhatnak. Ott van Toronto egy második csapattal. Az Arizona tulajdonosai már régóta szabadulnának a csapattól, amely a kanadai Saskatoon városában köthet ki. Az Egyesült Államokban Seattle, Houston, és Kansas City újra szeretne csapatot.

A városok tehát sorban állnak. A tengerentúli junior ligák ontják magukból a tehetségeket, akiknek nyilvánvalóan kell a hely. Még csak egy hónap ment le az idei bajnokságból, de például a New Jersey, a Los Angeles sem kezdte ilyen sikeresen a szezont. Ennyi gólt, mesterhármast, ilyen színvonalat régen láttunk. Ez nem feltétlen csak a Golden Kinghts-nak köszönhető, de az észak-amerikai jégkorong fejlődését tisztán mutatja.

De nem csak az NHL bővül, nemsokára a Golden Knights is társat kap Vegasban, 2020-ban érkezik ugyanis Oaklandből az NFL-es Raiders is.

(Borítókép: Ethan Miller/Getty Images)