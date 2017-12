Védhetetlen öngóllal verte saját csapatát

A Toronto nyerte a kanadai rangadót az NHL péntek hajnali játéknapján, méghozzá egy ritkán látható, nagy öngóllal. 4-4-re állt az Edmonton elleni meccs a vége előtt nem sokkal. A Toronto támadott, Patrick Marleau viszont elvesztette a korongot, miközben az egyik edmontoni védő a sisakját. Talán ez zavarta meg Kris Russellt, aki mentés helyett kapusát is becsapva hatalmas öngólt ütött

Ilyenkor hivatalosan az öngól előtt utoljára a koronghoz érő ellenfél a gólszerző, így most ezt Marleau-nak írták be, aki nagyot nevetett a gól után, mutatta: bocs, ehhez nekem most semmi közöm. A gól 65 másodperccel a vége előtt született, ezzel eldőlt minden, a Toronto az utolsó pillanatban, egy üreskapus góllal állította be a végeredményt.

A játéknap krónikájához tartozik még, hogy a Nashville-t 5-3-ra legyőző Vancouverben Daniel Sedin gólt ütött és két gólpasszt adott, azaz három pontot szerzett, és így már 1001 van neki. Ikertestvére, Henrik Sedin 1035-nél tart, az NHL történetében az első testvérpár, akinek mindkét tagja elérte az ezer-ezer pontot.

Eredmények: