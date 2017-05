Gégegyulladás miatt visszalépett az olimpiai bajnok

A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella nem állhat rajthoz a hétvégi szegedi kajak-kenu világkupán.

„Betegsége után ma evezhetett először Gabi, ezért nem kockáztatjuk, hogy visszaessen. Úgy döntöttünk, inkább még pihenjen, ne vállalja a világkupa-terhelést és a válogatókra koncentráljon. Gabi helyett Hagymási Rékát nevezem a négyesbe, míg párosban Lucz Dóra és Nagy Flóra kettőse áll rajthoz, vagyis Gabi párja, Fazekas-Zur Krisztina csak a négyesben szerepel” – mondta Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány.

„Sajnálom, hogy így alakult, mert szerettem volna én is megélni a szegedi Világkupa hangulatát, de jobbnak tartom, ha most a válogatókra koncentrálok, mert fontosnak tartom a sikeres Európa- és világbajnoki szereplést. Már a szegedi rangsoroló előtt betegeskedtem, lázas voltam, a rangsorolót követően pedig gégegyulladásom lett, amelyre antibiotikumot kellett szednem. Több edzés is kiesett, így nem tudnék száz százalékban hasznos tagja lenni a magyar négyesnek” – mondta Szabó Gabriella, aki csak szurkolni fog majd.

A már említett rangsorolót egyébként Takács Tamara nyerte, aki Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa. A 2015-ben vb-ezüstérmes Kárász Anna is ott lesz a versenyen, csatájuk biztosan izgalmas lesz. Mivel két olimpiai bajnok, Kozák Danuta és Csipes Tamara is szülni fog hamarosan, ezért komoly harc várható az utódlásért.

Kárász és Takács mellett Vad Ninetta is versenyzik, vagyis a fiataloknak most kell megmutatni erejüket.