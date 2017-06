A kajakos, aki már idén nagyot alakíthat

A kajakos Kopasz Bálint és Takács Tamara egyaránt második egyesbeli győzelmét aratta a vasárnapi zárónapon a kajak-kenusok első Európa- és világbajnoki válogatóján, Szegeden.

A két nap múlva 20. születésnapját ünneplő algyői Kopasz pénteken 1000 méteren bizonyult a legjobbnak, ezúttal pedig 500-on utasította maga mögé vetélytársait, mégpedig meggyőző fölénnyel.

Az ugyancsak 20 esztendős Takács - Fábiánné Rozsnyói Katalin egyetlen tanítványa - két napja 500-on nyert, míg most ezren lett első, megelőzve Bodonyi Dórát és Fazekas-Zur Krisztinát. Takács Tamara szombaton 500 méter párosban is a legjobb volt vasasos klubtársával, Vad Ninettával.

Ami a többi vasárnapi döntőt illeti, kétszázon a kajakos Lucz Dóra győzött Vad és Fazekas-Zur előtt. Lucz a májusi világkupán is a leggyorsabb volt, róla szólhatnak sprintben a következő évek.

Az Újpest 22 éves versenyzője Dunakeszin született, másik két lánytestvére is kajakozik. Lucz tavaly még alulmaradt Janiccsal szemben az olimpiai szétlövésben, de az U23-as minszki világbajnokságon már duplázott: megnyerte a 200-as és az 500-as távot is. Három hét múlva, a következő válogatón a négyesbe is bekerülhet.

A nőknél zajlik a generációváltás, Kozák Danuta és Csipes Tamara szülni fog idén, vagyis jöhetnek a fiatalok, akik a 2020-as olimpiára még erősebbek lehetnek.

A férfi kenusoknál az újpesti Fekete Ádám 500 méter egyesben és Hajdu Jonatánnal 200 méter párosban is aranyérmet szerzett. Férfi K-2 200-on a honvédos Balaska Márk és a szegedi Birkás Balázs volt a leggyorsabb.

A Maty-éri verseny a július 14-16-án sorra kerülő plovdivi Eb-re és az augusztus 24. és 27. közötti racicei vb-re válogatott.

A háromnapos válogató az 5000 méteres versenyekkel zárult, ezekben a kajakosoknál Solti László, illetve Bodonyi Dóra, a kenusoknál pedig Varga Dávid győzött.

Eredmények, férfiak:

K-1 500 m:

Kopasz Bálint (Algyő) 1:36.027 p Mozgi Milán (Graboplast Győr) 1:37.357 Nádas Bence (Démász Szeged) 1:37.573

K-2 200 m:

Balaska Márk, Birkás Balázs (BHSE, Démász Szeged) 31.163 mp Csizmadia Kolos, Varga Márk (FTC Rekontir, Fémalk BOMBA) 32.509 Szeiler Máté, Havasi Gergő (Fémalk BOMBA) 32.917

C-1 500 m:

Fekete Ádám (UTE) 1:48.405 p Hajdu Jonatán (Dunaferr) 1:50.013 Khaut Kristóf (Graboplast Győr) 1:51.244

C-2 200 m:

Hajdu, Fekete 37.122 mp Lantos Ádám, Devecseri Ádám (Graboplast Győr) 38.383 Hajnal Kristóf, Horváth Ákos (Graboplast Győr) 39.737

K-1 5000 m:

Solti László (Vasas) 21:23.253 p Ceiner Benjámin (BHSE) 21:24.730 Noé Milán (BHSE) 21:36.091

C-1 5000 m:

Varga Dávid (Graboplast Győr) 23:20.282 p Kiss Tamás (Csepeli KKE) 24:29.391 Viola Viktor (DKSC) 24:34.460

Nők:

K-1 200 m:

Lucz Dóra (UTE) 39.444 mp Vad Ninetta (Vasas) 39.813 Fazekas-Zur Krisztina (Graboplast Győr) 40.228

K-1 1000 m:

Takács Tamara (Vasas) 3:51.696 p Bodonyi Dóra (Közgép SE) 3:52.726 Fazekas-Zur 3:54.042



K-1 5000 m: