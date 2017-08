A végére jött a csattanó, és egy csodás arany

A racicei kajak-kenu világbajnokság vasárnapi versenynapján Magyarország két aranyérmet, két ezüstérmet, és két bronzérmet szerzett.

A női kajaknégyes tökéletes versenyzéssel, rajt-cél győzelmet elérve verte meg három tizeddel az egyes pályán nagyon jól hajrázó németeket. Új-Zéland lett a harmadik - mindkét ország rákapcsolt a táv második felében, de a különbség csak nem akart csökkenni -, amelyik egységtől előzetesen jobban tartottunk.

A Rióban olimpiai bajnok magyar négyesből Fazekas-Zur Krisztina maradt egyedül, Kozák Danuta már édesanya lett, Csipes Tamara is hamarosan szülni fog. Szabó Gabriellának ez a szezon sérülései miatt nem sikerült jól.

A magyar női szakág erejét jól mutatta, hogy az Európa-bajnokságon már nyert a megfiatalított magyar egység, és most annak ellenére is a leggyorsabbak voltak, hogy a világbajnokságra egy helyen változott a hajó. Lucz Dóra ugyanis a 200 méter fináléja miatt nem ülhetett be az első helyre.

Takács Tamara volt így tehát a vezérevezős, a vb-n gyomorrontással bajlódó Medveczky Erika ült mögötte, őt a második válogatóra régi önmagát idéző Fazekas követte - nem kis lelki erő kellett a 37 éves versenyzőnek, hgy felvegye a fiatalokkal a versenyt -, Vad Ninetta volt a negyedik beülőben.

Vadnak nem sikerült jól a páros, ezért is mondta most a verseny után, hogy mindent vagy semmit hangulatban voltak. Épp azért, mert ez volt az utolsó esély, hogy a mieink olimpiai arannyal térjenek haza a vb-ről. 1983-ban fordult elő ugyanis utoljára, hogy a magyarok ne nyerjenek olimpiai számban. Ez a nagyszerű sorozat továbbra is él.

„Repült a hajónk, érzésből csináltuk, a csapatmunka pedig most kijött”

– mondta Takács Tamara az M4 kamerája előtt. Takácsot Fábiánné Rozsnyói Katalin készítette fel erre a szezonra, és ő lehet hosszú távon a nagy kihívója a szülés után visszatérő anyukáknak.

Fazekas azt tette hozzá már a parton fülig érő szájjal, hogy úgy örül ennek a sikernek, mint az olimpiai győzelemnek. Nem érezték a terhet, hogy egy kicsit nekik kell megmenteniük a mostani szereplést. Egy aranyat mindenképpen akartak, és valahogy meg akarták állítani Lisa Carringtont, aki kétszázon már nyert.

A másik magyar aranyat - ez nem olimpiai - egy frissen alakuló fiatal egység érte el, Hagymási Réka és Szabó Ágnes. A kétszázas sprintben nagyon jól mentek az olaszok, de az utolsó métereken a magyarok voltak jobbak. 63 ezred lett a különbség, de szemmel is jól láthatóan az ő hajójuk volt a sebesebb.

A győri Horváth Bence viszont ugyancsak olimpiai számban, kétszázon csípett el egy bravúros ezüstöt. Az aranyra nem volt igazán esélye, de ő volt az egyetlen, aki az angol Heath-t egyáltalán követni tudta, senki más nem tudott tapadni a favoritra.

A férfi ezer méteres négyes (Kammerer-Tóth-Ceiner-Paumann) nagyszerű versenyt vívott az ausztrálokkal, de nem tudták őket megelőzni. Ezt a számot pár hónapja - váratlanul - vették le az olimpia műsoráról, az ausztrálok már nem tudtak és nem is akartak ráhangolódni az ötszázra.

Jövőre viszont nagy kérdés lesz, hogy a mostani győztesek közül ki lesz jó a rövidebbik távon. Ugyanez igaz a magyarokra is. Kammerer Zoltán 20 éve indult először vb-n, akkor is érmes volt, most is.

A kenu egyesben Takács Kincső jó versenyzéssel lett harmadik - ez a táv most került fel az olimpiai programba -, ez a bronz kissé kárpótolta is, hogy párosban leszorult a dobogóról, és negyedik lett.

A Fekete-Hajdú kenupáros 200-on lett bronzérmes, de ez már nem szerepel az olimpiai programban.

Délután jönnek az ötezres döntők, ott is lehetnek magyar érmek.