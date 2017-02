Bejelentette a BL-győztes edző: Veszprémbe jön

Ljubomir Vranjes, a Flensburg jelenlegi edzője a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy elhagyja a csapatot és a Telekom Veszprém vezetőedzője lesz.

Már egy hónapja is volt olyan cikk, ami ezt a lehetőséget vázolta fel, a hivatalos bejelentés azonban csak most történt meg. Volt olyan pletyka, hogy már a télen Magyarországra költözhet a játékosként svéd színekben világbajnok játékos. Vranjes a 2014-ben meglepetésre megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután az elődöntőben a Barcelonát, a fináléban a Kielt verte csapatával.

A magyar klub egyelőre még nem reagált.

A Veszprémet jelenleg a spanyol Xavi Sabaté vezeti, akinek a szerződése a nyáron jár le. Vranjes már márciusban a városba jön, de akkor még csak BL-meccsre, a legrangosabb kupasorozat zárófordulójában egymással találkozik a két klub. Idegenben döntetlen volt az összecsapásuk.

Az sem elképzelhetetlen, hogy a válogatott edzője is Vranjes lesz. A szakvezetőt szerették volna a németek is kapitánynak, de a svédek is tapogatóztak nála.

A 43 éves Vranjes úgy fogalmazott, hogy alapos megfontolás után döntött, vagyis a kapcsolatot nyilvánvalóan már korábban felvették vele. Sőt, saját Facebook-profilján arról ír, hogy október óta fontolgatta a döntést.

"Nagyon érzelmes időszak volt, sok álmatlan éjszakát okozott, amíg így határoztam."

Már a Wikipedia-oldalán is ott van a magyar bajnok neve.

Élete legnehezebb döntésének nevezte, hiszen 11 év után hagyta el a német kisvárost, és korábban sok ajánlatot visszautasított.