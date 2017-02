A kéziszövetség rosszul fordította le a nemzetközi szabálykönyvet?

Ismét meghagyta a Tatabánya–Szeged férfi bajnoki mérkőzés döntetlen végeredményét a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ). A Szeged szerint a szövetség rosszul fordította le a nemzetközi szabálykönyvet.

A december 16-ai NB I.-es meccset a szegediek azért óvták meg, mert szerintük az utolsó másodpercekben a hazaiak egyenlítő gólját követően olyan szabálytalanság történt a kezdőkörben, amely után kék lapot kellett volna adnia a játékvezetőnek, valamint hétméterest a szegedieknek. A szankciók elmaradtak, azaz játékvezetői műhiba történt, írja az MTI.

Az MKSZ már korábban is elutasította az óvást, és most újra megtette az akkor benyújtott dokumentumok alapján. Indoklásuk szerint nem merült fel új körülmény az esettel kapcsolatban. Az MKSZ úgy érvelt, hogy a pályán született játékvezetői döntéssel szemben - függetlenül a döntés helytállóságától - óvás nem nyújtható be. A határozat nem jogerős.

A szegedi klub a honlapján megjelent közleményben részletesen kifejtette, hogy fellebbezésük során kilencoldalas beadványukban több új dologra is felhívták a figyelmet.

„A legfontosabb az volt, hogy a nemzetközi szövetség (IHF) szabálykönyvét nem jól fordították le, csatoltuk az Országos Fordító Iroda hivatalos fordítását - ami a mi igazunkat támasztotta alá -, illetve egy másik ország szövetségének a szabályát, ami teljesen eltér a magyar szövetség által lefordított szövegtől. A magyar szabálykönyv több helyen is hibás, eltér az IHF által meghatározott szabálytól, és ez a hibás fordítás miatt van."