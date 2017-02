Világbajnok franciákkal erősít a Veszprém

Komoly erősítéseket tervez a Veszprém kézicsapata, legalábbis az MTI által idézett Handball-Planet arról ír, hogy két világbajnok francia játékos is a magyar bajnoknál köthet ki.

A 28 éves balátlövő William Accambray elég kevés lehetőséget kap a Paris Saint-Germainben Mikkel Hansen és Nikola Karabatic mögött, ezért távozhat. Ő egyébként háromszoros világbajnok, illetve egyszeres olimpiai és Európa-bajnok is.

A másik érkező a 25 éves Kentin Mahe lehet, aki a német Flensburgban balszélsőként és irányítóként is játszik. Ráadásul a Veszprém leendő vezetőedzője is jól ismeri, hiszen a klub és a magyar válogatott irányítását is átvevő Ljubomir Vranjes is a Flensburgnál dolgozik jelenleg. Ő viszont csal 2018 nyarán érkezne Veszprémbe, ekkor jár le ugyanis a szerződése a német csapatnál. Mahe fiatal kora ellenére már kétszeres világbajnok.