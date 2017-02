Kínos veszprémi vereség, ritka kevés dobott góllal

A férfi kézilabda-világbajnokság után folytatódott Bajnokok Ligája, a Telekom Veszprém a csoportot vezető Barcelonát fogadta. A spanyolok eddig csak egyszer kaptak ki, a francia PSG otthonában.

Ősszel Perez de Vargas kapus fantasztikus napot fogott ki, jelentős része volt abban, hogy hazai pályán 26-23-ra nyert a csapata.

A vb-n kisebb sérülést szenvedő Nagy László nemcsak bekerült a keretbe, hanem mivel Kopljar és Ancsin is kimaradt, így könnyen kikövetkeztethető volt, hogy fontos szerepe lesz mind védekezésben, mind támadásban. (A tehermentesítése Gulyás Péterre várt.)

Nagy igazi vezérként kezdett, bátran vállalkozott azok után is, hogy rögtön az első támadásból kétszer lesáncolták. 13 perc alatt négy gólt szerzett, labdái meglepték a kapust, egy eddig a csapattól nem látott kínai figurát is befejezett.

A 18. percben már 9-6-ra vezetett a Veszprém, amelyik egyértelműen diktálta a tempót, érezhetően a nagy sebességgel szerette volna megnyerni a meccset.

Nagy mellett a szlovén szélső Gajics is sokszor pontos volt, a félidő végére azonban felzárkóztak a katalánok egy emberhátrányból lőtt góllal 12-12 lett.

A Barcelona kettős emberhátrányból át is vette a vezetést (12-13), aztán Gajics és Nagy visszafordította az állást a szünetre.

Második félidő:

A Barca vezetőedzője annyira elégedetlen volt kapusával, hogy behozta a macedón Ristovskit. Az első gólt Ilicstől kapta hetesből.

A következő hetest viszont már kirúgta, Rivera ellenben bedobta a büntetőt, amivel egyenlített, aztán jöttek Lazarov bombái. (17-18)

Amikor kellett, megint Nagy lendítette tovább a csapatát, Rivera azonban a szélről a felsőbe pattintott, Andersson lövése pedig már kétgólos katalán vezetést jelentett. (18-20)

Rivera hetese megint pontos volt, Sabaté időt kért, mert kezdett elmenni a meccs. Három kihagyott Gajics-ziccer után - Ristovski az összes gondolatát kitalálta, a szélső teljesen elveszítette a fonalat - peches gólt kapott a Veszprém, Chema végigrohant a pályán, ekkor közelebb jött a magyar bajnok.

De mivel a Veszprém sebessége és az ötletei is elfogytak, egyedül az irányítótól nem lehetett várni a meccs megmentését. Az utolsó öt percet kettős emberelőnyben kezdte, Ugalde gólt is lőtt, de mivel több gól nem jött, a meccs menthetetlenül elment. Nem lehetett érezni az erőt, az ősszel remeklő Ilics keveset tett hozzá, féloldalas lett a csapat, amikor pedig Nagy pihent, akkor veszélytelenné vált.

Az utolsó veszprémi támadás a szélre jött ki, Ugalde el is vállalta, Ristovski azonban lábbal védett ezúttal is. Akár a meccs szimbólumának is nevezhetnénk ezt a helyzetet, mert nemcsak egy embert babonázott meg, hanem a társulat java részét.

Mintha rá nem készültek volna fel kellő hangsúllyal, vagy a második félidőre egyszerűen csak elveszítette koncentrációját a Veszprém.

Úgy nyert 25-22-re a Barcelona, hogy a magyar bajnok a második félidőben mindössze 8 gólt lőtt, ami elfogadhatatlan hazai pályán.

Az már korábban kiderült, hogy edzőt cserélnek a veszprémiek. Egyelőre megjósolhatatlan, ennek mekkora köze volt ehhez a játékhoz, de Marguc behozatala és gyors levitele kissé érthetetlen volt.

Ha ennyire enervált lesz a folytatásban is a Veszprém, szerdán Kielben sem sok jót remélhet, és csak a csoport ötödik helyéért harcolhat.

A 18 pontos Barca valószínűleg megnyeri a csoportot, a PSG a második (14 pont), a Kiel a harmadik (11 pont), a Veszprém a negyedik 10 ponttal. Az ötödik Flensburgnak úgy van eggyel kevesebb pontja, hogy két meccsel kevesebbet játszott.