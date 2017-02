Éles József nekiment a Veszprém-edzőnek

Xavi Sabaténak vezetőedzőként túl nagy falat volt a Veszprém kézilabdacsapata, ez már kezdettől látszott, de azért nagyot csalódnék benne, ha most feladná; nem lenne egyszerű most meghúzni egy edzőváltást - nyilatkozta a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának Éles József, a klub korábbi klasszisa, hozzátéve: a tavaszi BL Final Four elérésében kulcskérdés Pálmarsson felépülése.

„Sabaténak ez nagy falat volt, már az elején látszott, hogy az lesz. Soha nem volt igazából komoly edző, a neve sem csengett úgy a kézilabdában, mint mondjuk a nyártól utód Vranjesé. Egy csapatnak fel kell néznie az edzőjére, ezt pedig Sabatéban nem láttam soha.

Ennek ellenére, ha most én lennék az edző Veszprémben, duplán nyomnám a pedált, hogy megmutassam, én vagyok az egyik legjobb a világon

– ezzel is bizonyítva, hogy valamilyen szinten jogtalanul küldtek el. Nagyot csalódnék Sabatéban, ha feladná, és úgy értékelné, hogy neki már teljesen mindegy” - értékelte a hazai, Barcelona elleni vereség utáni helyzetet Éles József.

Az edzőváltást már bejelentő, BL-csoportjában most 5. csapat kilátásairól elmondta: „Azért még bármi lehet, a Veszprém valószínűleg negyedik vagy ötödik helyen jut tovább, a másik csoportból azonban lényegében bárkit meg tud verni. Oda-vissza mérkőzésen már bizonyította a csapat azt, hogy nagy akarással bárkit legyőzhet. Nehéz megmondani a jelenlegi helyzetben, hogy bejutnak-e a négy közé, főleg annak tudatában, hogy nagyon jó csapatok vannak. Kulcsfontosságú, hogy Aron Pálmarsson mikor épül fel, hiszen ennek az együttesnek ő az egyik motorja.”

A beszélgetésben felvetődött a tavaszi edzőváltás is, a klubvezető, volt játékos Nikola Eklemovic kispadra ültetése, erről Élesnek szintén határozott véleménye van: „Azért ilyet meghúzni nem egyszerű dolog. Eklemovic egyetlen csapatnál sem edzősködött korábban, még szivacskézilabdában sem.

Nem kis kockázattal járna neki átadni a stafétabotot, ám olyat már láttunk korábban, hogy valaki játékosként azonnal belecsöppent az edzősködésbe, és nagyon jó tréner lett. Nem tudok arról, hogy Eklemovicnak lennének ilyen ambíciói, de vannak bizonyosan olyan emberek, akik ezt a három vagy négy hónapot képesek lennének úgy átvészelni a csapattal, hogy nagyobb hatással lennének a mérkőzésekre.”