Világbajnok irányítót igazolt a Győri Audi ETO KC

A következő szezontól a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a világ- és Európa-bajnok Stine Oftedal.

A bajnoki címvédő klub szerdai közleménye szerint a francia Issy Paris-tól érkezett 25 esztendős norvég játékos három évre kötelezte el magát a győriekhez.

"Klubunk továbbra is egy olyan keret kialakításán dolgozik, amely a legmagasabb célokért tud küzdeni az elkövetkezendő szezonokban is" - idézi a kommüniké Bartha Csabát, a klub elnökét, aki kiemelte, ezen az úton egy újabb jelentős lépés Stine Oftedal szerződtetése. "Agilis, sikerorientált játékosról van szó, aki már nagyon várja, hogy a Audi ETO-ban szerepelhessen. Bízunk benne, hogy személyében olyan sportoló érkezik Győrbe, aki a következő években is meghatározó szereplője lesz csapatunknak."

"Nem tudom szavakba önteni az érzést, hogy végre itt lehetek. Számomra egy álom vált valóra azzal, hogy Győrbe igazolhattam az Audi ETO-hoz" - hangsúlyozta Oftedal, aki hozzátette, honfitársai rengeteg jót meséltek a győri csapatról és a szurkolókról.

"Úgy érzem, a Párizsban eltöltött évek után jó helyre igazoltam, szeretnék még jobb játékos lenni és szeretnék sok-sok trófeát nyerni győri színekben. Természetesen jól ismerem a csapatot, várom a közös munkát leendő társaimmal."

Oftedal a norvég válogatottal 2011-ben és 2015-ben világbajnoki címet ünnepelhetett, emellett háromszoros Európa-bajnok (2010, 2014, 2016), míg a riói olimpián tavaly bronzérmet szerzett a nemzeti együttessel. (MTI)