A kapuscsere nyerő húzás volt, fordított a Veszprém

A Telekom Veszprém házigazdaként 34-28-ra legyőzte a német Flensburg-Handewitt csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, írja az MTI.

A veszprémiek nyolc győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel az A csoport harmadik helyén zárták a csoportkört, így a nyolcaddöntőben a B csoport hatodik helyezettjével játszanak. Az vasárnap derül ki, hogy ez a horvát PPD Zagreb vagy a svéd Kristianstad lesz-e.

A vendégcsapatot irányító svéd Ljubomir Vranjest üdvrivalgás fogadta a hazai szurkolók részéről, mivel nyártól ő lesz a Veszprém edzője és a magyar válogatott szövetségi kapitánya - mindkét poszton Xavier Sabatét váltja.

A veszprémi keretbe három és fél hónap után ezúttal tért vissza az izlandi Aron Pálmarsson, hiányzott viszont a beteg Ivan Sliskovic, valamint Marko Kopljar, Ancsin Gábor, Blaz Blagotinsek és Ligetvári Patrik.

A Bundesliga listavezetőjének gyors játékával és Mahé remek megmozdulásaival szemben nem volt ellenszere a házigazdának, de mivel hatékonyan támadott, eleinte nem alakult ki jelentős különbség a csapatok között. A Veszprém kétgólos vezetése után 5-1-es sorozatot produkált a Flensburg (8-10), ezután magabiztosan őrizte előnyét (11-14).

Sabaté időkéréssel, illetve kapuscserével próbálkozott, utóbbi pedig eredményre vezetett, hiszen a Mikler Roland helyére beállt Mirko Alilovic remekül mutatkozott be (17-18).

A második félidőt öt perc alatt 4-0-s szériával indították a hazaiak, és a továbbiakban is jó iramban kézilabdáztak. Lékai Máté emberhátrányból, Iváncsik Gergő pedig egy gyors ellentámadás végén talált be, ekkor már négy gól volt a különbség (29-25). Alilovic továbbra is bravúrosan védett, csapattársai pedig hatékonyan céloztak a másik kapu előtt, így megérdemelt győzelemmel szerezték meg a csoport harmadik helyét.

A Flensburg legeredményesebb játékosa Holger Glandorf és a dán Rasmus Schmidt volt öt-öt góllal.

Férfi BL, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

Telekom Veszprém - Flensburg-Handewitt (német) 34-28 (17-18)

a Veszprém gólszerzői: Ilics 9, Nilsson, Margucs, Lékai, Nagy L. 5-5, Sulic, Palmarsson 2-2, Iváncsik G. 1

A csoport állása: 1. Barcelona (spanyol) 23 pont/13 mérkőzés, 2. Paris Saint-Germain (francia) 22/13, 3. Telekom Veszprém 18/14, 4. Flensburg-Handewitt 15/14, 5. THW Kiel (német) 12/13, 6. Orlen Wisla Plock (lengyel) 8/13, 7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 6/13, 8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/13

szerdán játszották:

B csoport: Rhein-Neckar Löwen (német) - MOL-Pick Szeged 24-30 (12-14)

Az állás: 1. Vardar Szkopje (macedón) 18 pont/13 mérkőzés, 2. Vive Tauron Kielce (lengyel) 18/14, 3. MOL-Pick Szeged 17/14, 4. Rhein-Neckar Löwen 17/14, 5. Meskov Breszt (fehérorosz) 14/15, 6. PPD Zagreb (horvát) 9/14, 7. Celje Pivovarna Lasko (szlovén) 9/14, 8. IFK Kristianstad (svéd) 8/13

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. Az A és a B csoport győztese a negyeddöntőbe kerül, a 2-6. helyezettek pedig a nyolcaddöntőben folytatják a szereplésüket. A párharcok első mérkőzéseit március 22. és 26. között, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik.

Férfi EHF-kupa, csoportkör, 4. forduló, C csoport:

KIF Kolding (dán)-Grundfos Tatabánya KC 26-29 (16-14)

a legeredményesebb játékosok: Spellerberg 8, Rocha Chiuffa 5, Igropulo 5, illetve Vujovics 8, Bozovics 7

A Tatabánya március 25-én az izraeli bajnok Makkabi Tel-Aviv otthonában folytatja kupaszereplését.