Nagyon hiányozhat majd a Fradinak egyetlen gól

A Ferencváros 24-23-ra kikapott a montenegrói Buducsnoszt Podgorica csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének utolsó fordulójában, szombaton, írja az MTI.

Győzelme esetén az FTC biztosan az első helyen végzett volna az 1. csoportban, így végső helyezése a Szkopje-Thüringer meccstől függ.

Pontatlanul, öt kihagyott helyzettel és több labdaeladással kezdett az FTC, amely csak a tizedik perc elején szerezte első gólját (1-4). Elek Gábor vezetőedző időkérése jó hatással volt csapatára, amely Bíró Blanka védéseinek és Zácsik Szandra találataival tartani tudta magát, sőt hamarosan egyenlített (4-4), de játéka továbbra is kapkodó volt.

Eközben a Buducsnoszt több mint 11 percig eredménytelennek bizonyult, többször is a kapufát találta el, illetve Bíró újabb bravúrokat mutatott be a kapuban. A rendkívül hektikus első félidőt így is egygólos előnnyel zárták (8-9).

A második félidőt is rosszul kezdte a Ferencváros (11-15), hiányzott a lendület és az átütőerő a játékából. Az ellenfél átlövéseivel szemben Bíró Blankának ekkor nem volt ellenszere, csapata így sokáig nem tudta megközelíteni a vendégeket (17-21).

A hajrában szorossá vált az állás, de a montenegróiak magabiztosabbak voltak, így a sokat hibázó FTC egygólos vereséget szenvedett (23-24).

Női BL, 2. csoportkör, 6. (utolsó) forduló, 1. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 23-24 (8-9)

a Ferencváros gólszerzői: Jovanovic 6, Zácsik, Kovacsics 5-5, Szucsánszki 2, Szarka, Schatzl, Mészáros, Faluvégi, Hornyák 1-1

A csoport állása: 1. Ferencváros 14 pont/10 mérkőzés, 2. Buducsnost Podgorica (montenegrói) 14/10, 3. Vardar Szkopje (macedón) 13/9, 4. Metz (francia) 10/10, 5. Thüringer HC 5/9, 6. Asztrahanocska (orosz) 2/10

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.