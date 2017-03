A magyarok lábbal a legjobbak a kézilabda-BL-ben

A hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligájában a csoportkör utolsó mérkőzéseit játszották. A versenyben lévő két magyar csapat közül a Győr van kedvezőbb helyzetben. Csoportelsőként a francia Metzet kell megvernie a Final Four-ért. A csoportelsőséget elbukó Ferencváros a címvédő CSM Bucurestit kapta.

A FTC utolsó meccsén egy góllal kapott ki a Podgoricától, emiatt lett második. A montenegrói csapat a meccs elején meglépett, de aztán feljött a Fradi, nagy részben Bíró Blanka védéseinek köszönhetően. Az egyik fontos spárgázást a negyedik legjobbnak választotta az európai szövetség honlapja.

A forduló hárítása is magyaré lett, a győri Kiss Éva a larvikos Tina Stange lövését védte bravúrral és némi szerencsével, a lábai között flipperezett a labda.

A férfi mezőnyben is mindkét magyar klub, a Szeged és a Veszprém is versenyben van még. Mindkét csapat kapusa bekerült a forduló legjobbjai közé. A Veszprémben Mirko Alilovic becserélése fordulópontot jelentett a Flensburg ellen, a legszebb védés az övé is lett.

A szegedi José Manuel Sierra is elképesztő reflexekkel és lábtechnikával bír, a harmadik lett vele a rangsorban.

A forduló álomcsapatába a Löwennek hét gólt lövő Jonas Källman (Szeged) és a Flensburg ellen kilenc gólt szerző Momir Ilics (Veszprém) került be.