Nagyot küzdött, de kiesett a Szeged a PSG ellen a Bajnokok Ligájában

Miután a negyeddöntő első mérkőzésén a Mol-Pick Szeged csapata hazai pályán is 30-27 arányú vereséget szenvedett a világválogatottnak is beillő Paris Saint-Germain ellen, így a magyar csapat leginkább csak a csodában bízhatott a franciaországi visszavágó előtt. A mérkőzésen a Bajnokok Ligájának négyes döntőjébe kerülés volt a tét, így a vendégek nem számíthattak arra, hogy a PSG-t bármilyen szinten is elkényelmesíti az első mérkőzés sikere.

A párizsi mérkőzésen ennek megfelelően óriásit kellett volna játszania a Szegednek, ahhoz hogy esélye legyen, és így is történt.

A magyar csapat képességeit, akaraterejét és hitét dicséri, hogy szinte végig szoros volt a mérkőzés. A szünetre egygólos szegedi előnnyel fordultak a csapatok (16-17 párizsi szempontból), a második félidő 10. percében pedig már a vendégek – azaz a mieink – továbbjutását jelentő négygólos különbség (21-25) sokkolta a hazai sztárcsapat híveit.

Ezen a ponton azonban sajnos a PSG megmutatta, hogy miért tartják a világ talán legjobb csapatának, és 8 perc alatt gyökeresen megfordította mérkőzést. A Szeged ez idő alatt egyetlen gólt sem szerzett, a Párizs viszont ötször is betalált, így a szakasz végén már egy gól volt "oda" (26-25).

Sőt a vendégek védelme annyira megoldhatatlan feladat elé állította a szegedieket, hogy egészen az 53. percig nem sikerült betalálniuk, ekkor Balogh végre megtörte a jeget, 27-26-ra módosítva az eredményt.

Ekkor már érezni lehetett, hogy a PSG nem fogja kiengedni kezéből a továbbjutást, a hazai csapat magabiztosan tartotta az egy-két gólos előnyt. A végén még itt is, ott is született egy-egy igen látványos gólt, de az a lényegen nem változtatott. Az egyetlen nyitott kérdés az maradt, hogy ki szerzi meg a győzelmet, ami végül egyik csapatnak sem sikerült, a meccs 30-30-as döntetlennel ért véget.

A Szeged tehát emelt fővel búcsúzhatott, de meg is érdemelték a játékosok, akik mindent megtettek a továbbjutásért, ám ennyivel feltétlenül jobb volt az ellenfél. Bár azt a tízperces rövidzárlatot valószínűleg még emészteniük kell egy ideig.

A négyesdöntőbe eddig a Barcelona, a Vardar Szkopje és a PSG jutott be, a Veszprém pedig 26-23-as hazai győzelemmel a háta mögött várhatja a Montpellier elleni visszavágót.