A legnagyobb favoritot kapta a Veszprém a BL-ben

A Paris Saint-Germain csapatával játszik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében a Telekom Veszprém a kölni Final Four keddi sorsolásán.

A magyar együttes sorozatban negyedszer szerepelhet a Final Fourban, az első két részvételkor épp az idei szezonra jelentősen erősítő franciákat búcsúztatták el, tavaly pedig a Vardart.

Idén a két csapat már összecsapott, idegenben és hazai pályán is nyertek a franciák, de akkor a magyaroknál Aaron Palmarsson nem volt a pályán, aki a Montpellier ellen is kulcsember volt vasárnap, a negyeddöntőben.

A magyar csapat volt azonban az egyetlen, amelyik a kieséses szakasz valamennyi meccsét, mind a négyet megnyerte.

Az elődöntőben is a védelmében bízhat Xavi Sabaté csapata, amelyik az előző kiírásban már 9 góllal is vezetett a fináléban a Kielce ellen, de végül veszített. Most értelemszerűen javítani, és győztesen hazatérni.

A másik párban a macedón Vardar Szkopje a Barcelonával csap össze, ez a két csapat volt a csoportgyőztes. Nekik csak két meccset kellett játszaniuk, mert az első hely miatt védettséget kaptak.

A két elődöntőt június harmadikán rendezik, a finálét egy nappal később.